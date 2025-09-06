Η Πρισίλα Πρίσλεϊ περιγράφει τις τελευταίες ώρες της κόρης της πριν τον θάνατό της: «Όλα σκοτείνιασαν, δεν θέλω να θυμάμαι»
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ περιγράφει τις τελευταίες ώρες της κόρης της πριν τον θάνατό της: «Όλα σκοτείνιασαν, δεν θέλω να θυμάμαι»
Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μοναχοπαίδι του Έλβις και μητέρα τεσσάρων παιδιών, πέθανε το 2023 σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή
Νέες λεπτομέρειες για τον θάνατο της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ήρθαν στο φως μέσα από νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες από πρώην συνεργάτες της Πρισίλα Πρίσλεϊ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της PageSix, στην αγωγή περιλαμβάνονται δύο σελίδες που δείχνουν να προέρχονται από τα μέχρι σήμερα αδημοσίευτα απομνημονεύματα της, με τίτλο «Softly, As I Leave You: Life After Elvis».
Στα αποσπάσματα αυτά, η πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ αναφέρει πως έσπευσε στο πλευρό της κόρης της σε νοσοκομείο της κοιλάδας Σαν Φερνάντο, μετά από επιπλοκές που παρουσίασε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ εξαιτίας εντερικής απόφραξης, συνέπεια προηγούμενης βαριατρικής επέμβασης.
Καθώς η Πρισίλα Πρίσλεϊ περίμενε την άφιξη της εγγονής της, Ράιλι Κίου, ακούστηκε «μπλε κωδικός», σημάδι ότι η καρδιά της Λίζα είχε σταματήσει. «Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι τον γιατρό να μου μιλά», γράφει. «Με ρώτησε τι ήθελα να κάνει. Είχαν επανεκκινήσει την καρδιά της Λίζα, αλλά δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι θα συνέχιζε να χτυπά».
Στη συνέχεια, περιγράφει ότι ρώτησε τον γιατρό: «Τι είδους ζωή θα έχει αν τη διατηρήσουμε στο μηχάνημα;». Εκείνος απάντησε πως «δεν θα έχει καμία ποιότητα ζωής». Στις σημειώσεις της αναφέρει ότι η κόρη της είχε «ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα» και πως η «πάντα ζωντανή, ανυπότακτη, παθιασμένη Λίζα Μαρί δεν ήταν πια εκεί».
«Σκέφτηκα το κορίτσι μου, το άγριο, επαναστατικό, γεμάτο πάθος κορίτσι μου, να βρίσκεται σε κατάσταση φυτού για το υπόλοιπο της ζωής της», γράφει, προσθέτοντας ότι με μια φωνή «σχεδόν ψιθυριστή» είπε στον γιατρό: «Βγάλτε τη από το μηχάνημα, γιατρέ», προτού καταρρεύσει. «Ήταν αβάσταχτο. Άρχισα να κλαίω. Δεν θυμάμαι την πτώση. Από εκεί και πέρα, όλα σκοτείνιασαν. Δεν θέλω να θυμάμαι».
Η αγωγή, που κατέθεσαν οι πρώην συνεργάτες της, Μπριζίτ Κρουζ και Κέβιν Φιάλκο, ισχυρίζεται ότι η Πρισίλα Πρίσλεϊ «τράβηξε πρόωρα την πρίζα» για οικονομικούς λόγους, παραβιάζοντας τη νομική οδηγία περί υγειονομικής φροντίδας της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ.
Οι δικηγόροι της Πρισίλα, Γουέιν Χάρμαν και Μάρτι Σίνγκερ, χαρακτήρισαν τις κατηγορίες «ντροπιαστικές, γελοίες, σκανδαλοθηρικές και αβάσιμες». Σε μια αιχμηρή δήλωση προς το Rolling Stone, απάντησαν με σαρκασμό: «Η Πρισίλα δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του JFK, δεν συγκάλυψε την Περιοχή 51, δεν σκηνοθέτησε την προσσελήνωση και δεν κρατά τον Bigfoot κρυμμένο σε μια καλύβα στον Καναδά. Βγάλτε το αλουμινόχαρτο από το κεφάλι σας και αντιμετωπίστε την πραγματικότητα».
Οι συνήγοροι υποστήριξαν, μάλιστα, ότι η Μπριζίτ Κρουζ έχει εξαπολύσει «μια αδιάκοπη και υπολογισμένη εκστρατεία κακοποίησης ηλικιωμένου και απάτης» με στόχο να ελέγξει τα οικονομικά της Πρισίλα προς όφελός της.
Το 2024, η Πρισίλα αντέστρεψε την κατάσταση καταθέτοντας η ίδια μήνυση για οικονομική κακοποίηση ηλικιωμένου, με τον δικηγόρο των Κρουζ και Φιάλκο, Τζόρνταν Μάθιους, να την απορρίπτει ως «υπερβολική και χωρίς υπόσταση». «Μέχρι σήμερα, η κ. Πρίσλεϊ δεν έχει παρουσιάσει καμία απόδειξη που να στηρίζει τους σκανδαλοθηρικούς ισχυρισμούς της και σκοπεύουμε να την καταστήσουμε υπόλογη για την απερίσκεπτη συμπεριφορά της», δήλωσε.
Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μοναχοπαίδι του Έλβις και μητέρα τεσσάρων παιδιών, πέθανε σε ηλικία 54 ετών στις 12 Ιανουαρίου 2023 έπειτα από καρδιακή ανακοπή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Στα αποσπάσματα αυτά, η πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ αναφέρει πως έσπευσε στο πλευρό της κόρης της σε νοσοκομείο της κοιλάδας Σαν Φερνάντο, μετά από επιπλοκές που παρουσίασε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ εξαιτίας εντερικής απόφραξης, συνέπεια προηγούμενης βαριατρικής επέμβασης.
Καθώς η Πρισίλα Πρίσλεϊ περίμενε την άφιξη της εγγονής της, Ράιλι Κίου, ακούστηκε «μπλε κωδικός», σημάδι ότι η καρδιά της Λίζα είχε σταματήσει. «Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι τον γιατρό να μου μιλά», γράφει. «Με ρώτησε τι ήθελα να κάνει. Είχαν επανεκκινήσει την καρδιά της Λίζα, αλλά δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι θα συνέχιζε να χτυπά».
Lisa Marie Presley’s final moments before ‘unbearable’ death revealed in new suit targeting mom Priscilla https://t.co/U19klv4oQb pic.twitter.com/47o3AtzHx8— Page Six (@PageSix) September 6, 2025
«Σκέφτηκα το κορίτσι μου, το άγριο, επαναστατικό, γεμάτο πάθος κορίτσι μου, να βρίσκεται σε κατάσταση φυτού για το υπόλοιπο της ζωής της», γράφει, προσθέτοντας ότι με μια φωνή «σχεδόν ψιθυριστή» είπε στον γιατρό: «Βγάλτε τη από το μηχάνημα, γιατρέ», προτού καταρρεύσει. «Ήταν αβάσταχτο. Άρχισα να κλαίω. Δεν θυμάμαι την πτώση. Από εκεί και πέρα, όλα σκοτείνιασαν. Δεν θέλω να θυμάμαι».
Η αγωγή, που κατέθεσαν οι πρώην συνεργάτες της, Μπριζίτ Κρουζ και Κέβιν Φιάλκο, ισχυρίζεται ότι η Πρισίλα Πρίσλεϊ «τράβηξε πρόωρα την πρίζα» για οικονομικούς λόγους, παραβιάζοντας τη νομική οδηγία περί υγειονομικής φροντίδας της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ.
Οι δικηγόροι της Πρισίλα, Γουέιν Χάρμαν και Μάρτι Σίνγκερ, χαρακτήρισαν τις κατηγορίες «ντροπιαστικές, γελοίες, σκανδαλοθηρικές και αβάσιμες». Σε μια αιχμηρή δήλωση προς το Rolling Stone, απάντησαν με σαρκασμό: «Η Πρισίλα δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του JFK, δεν συγκάλυψε την Περιοχή 51, δεν σκηνοθέτησε την προσσελήνωση και δεν κρατά τον Bigfoot κρυμμένο σε μια καλύβα στον Καναδά. Βγάλτε το αλουμινόχαρτο από το κεφάλι σας και αντιμετωπίστε την πραγματικότητα».
Οι συνήγοροι υποστήριξαν, μάλιστα, ότι η Μπριζίτ Κρουζ έχει εξαπολύσει «μια αδιάκοπη και υπολογισμένη εκστρατεία κακοποίησης ηλικιωμένου και απάτης» με στόχο να ελέγξει τα οικονομικά της Πρισίλα προς όφελός της.
Το 2024, η Πρισίλα αντέστρεψε την κατάσταση καταθέτοντας η ίδια μήνυση για οικονομική κακοποίηση ηλικιωμένου, με τον δικηγόρο των Κρουζ και Φιάλκο, Τζόρνταν Μάθιους, να την απορρίπτει ως «υπερβολική και χωρίς υπόσταση». «Μέχρι σήμερα, η κ. Πρίσλεϊ δεν έχει παρουσιάσει καμία απόδειξη που να στηρίζει τους σκανδαλοθηρικούς ισχυρισμούς της και σκοπεύουμε να την καταστήσουμε υπόλογη για την απερίσκεπτη συμπεριφορά της», δήλωσε.
Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μοναχοπαίδι του Έλβις και μητέρα τεσσάρων παιδιών, πέθανε σε ηλικία 54 ετών στις 12 Ιανουαρίου 2023 έπειτα από καρδιακή ανακοπή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα