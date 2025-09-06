Σελένα Γκόμεζ - Μπένι Μπλάνκο: Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο γάμος τους σε ιδιωτική έπαυλη στο Μοντεσίτο
Η διάσημη τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός απέρριψαν γνωστούς χώρους, προτιμώντας την ασφάλεια μιας ιδιωτικής τοποθεσίας
Αντίστροφα μετρούν για τον γάμο τους η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο, με την τελετή να πραγματοποιείται στα τέλη Σεπτεμβρίου σε ιδιωτική έπαυλη στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, το ζευγάρι απέρριψε γνωστούς χώρους, που αποτελούν συχνές επιλογές των διασήμων, και προτίμησε την απομόνωση και την ασφάλεια μιας ιδιωτικής τοποθεσίας.
Ο ακριβής χώρος παραμένει μυστικός, καθώς ακόμη και οι καλεσμένοι δεν έχουν λάβει τη διεύθυνση. Η μετακίνησή τους θα γίνει με πούλμαν από προκαθορισμένο σημείο της πόλης προς την έπαυλη, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο μυστικότητας.
Αν και δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα ο λόγος για αυτήν την επιλογή, εκτιμάται ότι σχετίζεται με ζητήματα ασφαλείας. Παράλληλα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η έπαυλη θα προσδώσει έναν πιο οικείο και ρομαντικό χαρακτήρα, που φαίνεται να ταιριάζει στην επιθυμία του ζευγαριού να ζήσει τη στιγμή μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα η Γκόμεζ, δήλωσε ότι ανυπομονεί να παντρευτεί τον Μπλάνκο, τονίζοντας πως πρώτη φορά στη ζωή της νιώθει τόσο σίγουρη για κάτι. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη. Πραγματικά, απλώς δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο σίγουρη για κάτι», είπε χαρακτηριστικά.
#EXCLUSIVE Sources tell TMZ that Selena Gomez & Benny Blanco will be saying "I do" by the end of the month!— TMZ (@TMZ) September 5, 2025
🍵 Here's the tea... https://t.co/EGGccz3eNz pic.twitter.com/h5C77zVNVr
Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα η Γκόμεζ, δήλωσε ότι ανυπομονεί να παντρευτεί τον Μπλάνκο, τονίζοντας πως πρώτη φορά στη ζωή της νιώθει τόσο σίγουρη για κάτι. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη. Πραγματικά, απλώς δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο σίγουρη για κάτι», είπε χαρακτηριστικά.
