Ανεμοδαρμένα Ύψη: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι
Ανεμοδαρμένα Ύψη: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Χονγκ Τσάου, Μάρτιν Κλούνες και ο Όουεν Κούπερ
Το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας της Έμεραλντ Φένελ, «Ανεμοδαρμένα Ύψη», μόλις κυκλοφόρησε, υποσχόμενο μια τολμηρή και ερωτικά φορτισμένη προσέγγιση του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η Χολιγουντιανή σταρ Μάργκοτ Ρόμπι και ο υποψήφιος για BAFTA Τζέικομπ Ελόρντι, ως Catherine και Heathcliff αντίστοιχα. Oι δύο διάσημοι Αυστραλοί ηθοποιοί θα ζωντανέψουν τη θυελλώδη σχέση που αποτυπώνεται στο κλασικό έργο, η οποία περιλαμβάνει πάθος και εκδίκηση.
Δείτε το τρέιλερ
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Χονγκ Τσάου, Μάρτιν Κλούνες και ο ανερχόμενος αστέρας της σειράς «Adolescence», Όουεν Κούπερ. Η ταινία προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον το 2024, μετά την επιτυχία της δεύτερης ταινίας της Φένελ, «Saltburn», στο Amazon Prime, παρά τις διχαστικές κριτικές και τις χαμηλές εισπράξεις της στους κινηματογράφους.
Σύμφωνα με τον Guardian, ενώ το Netflix φέρεται να προσέφερε 150 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα, η τελική συμφωνία έκλεισε με τη Warner Bros, που πλήρωσε 80 εκατ. δολάρια. Τόσο η Φένελ, όσο και η Ρόμπι είχαν εκφράσει την επιθυμία τους η ταινία να προβληθεί στους κινηματογράφους.
Τον προηγούμενο μήνα, αναφορές από δοκιμαστικές προβολές δέχτηκαν ανάμεικτες κριτικές, ενώ αυτή την εβδομάδα εμφανίστηκαν διαφημιστικές πινακίδες σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, προδιαθέτοντας το κοινό για την κυκλοφορία της ταινίας.
Η Έμεραλντ Φένελ υπογράφει το σενάριο και συμμετέχει στην παραγωγή, ενώ η Μάργκοτ Ρόμπι, μέσω της εταιρείας της LuckyChap, συνεργάζεται για τρίτη φορά με τη σκηνοθέτη. Η ηθοποιός έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία της «Barbie» και θα εμφανιστεί αργότερα αυτόν τον μήνα στο πλευρό του Κόλιν Φάρελ στην ταινία φαντασίας «A Big Bold Beautiful Journey».
Ο Τζέικομπ Ελόρντι, γνωστός από τη σειρά «Euphoria», έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Priscilla» και «On Swift Horses» και αναμένεται να εμφανιστεί στο «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος στο Deadline: «Οι ερμηνείες όλων είναι συναρπαστικές. Είναι μια απίστευτη ρομαντική ιστορία. Ένα αληθινό έπος».
Η νέα αυτή μεταφορά εντάσσεται στη μακριά σειρά κινηματογραφικών εκδοχών του μυθιστορήματος, όπως η κλασική ταινία του Γουίλιαμ Γουάιλερ το 1939 με τον Λόρενς Ολίβιε και την Μερλ Όμπερον, αλλά και η εκδοχή της Άντρεα Άρνολντ το 2011.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η Χολιγουντιανή σταρ Μάργκοτ Ρόμπι και ο υποψήφιος για BAFTA Τζέικομπ Ελόρντι, ως Catherine και Heathcliff αντίστοιχα. Oι δύο διάσημοι Αυστραλοί ηθοποιοί θα ζωντανέψουν τη θυελλώδη σχέση που αποτυπώνεται στο κλασικό έργο, η οποία περιλαμβάνει πάθος και εκδίκηση.
Δείτε το τρέιλερ
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Χονγκ Τσάου, Μάρτιν Κλούνες και ο ανερχόμενος αστέρας της σειράς «Adolescence», Όουεν Κούπερ. Η ταινία προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον το 2024, μετά την επιτυχία της δεύτερης ταινίας της Φένελ, «Saltburn», στο Amazon Prime, παρά τις διχαστικές κριτικές και τις χαμηλές εισπράξεις της στους κινηματογράφους.
Σύμφωνα με τον Guardian, ενώ το Netflix φέρεται να προσέφερε 150 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα, η τελική συμφωνία έκλεισε με τη Warner Bros, που πλήρωσε 80 εκατ. δολάρια. Τόσο η Φένελ, όσο και η Ρόμπι είχαν εκφράσει την επιθυμία τους η ταινία να προβληθεί στους κινηματογράφους.
Τον προηγούμενο μήνα, αναφορές από δοκιμαστικές προβολές δέχτηκαν ανάμεικτες κριτικές, ενώ αυτή την εβδομάδα εμφανίστηκαν διαφημιστικές πινακίδες σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, προδιαθέτοντας το κοινό για την κυκλοφορία της ταινίας.
Η Έμεραλντ Φένελ υπογράφει το σενάριο και συμμετέχει στην παραγωγή, ενώ η Μάργκοτ Ρόμπι, μέσω της εταιρείας της LuckyChap, συνεργάζεται για τρίτη φορά με τη σκηνοθέτη. Η ηθοποιός έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία της «Barbie» και θα εμφανιστεί αργότερα αυτόν τον μήνα στο πλευρό του Κόλιν Φάρελ στην ταινία φαντασίας «A Big Bold Beautiful Journey».
Ο Τζέικομπ Ελόρντι, γνωστός από τη σειρά «Euphoria», έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Priscilla» και «On Swift Horses» και αναμένεται να εμφανιστεί στο «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος στο Deadline: «Οι ερμηνείες όλων είναι συναρπαστικές. Είναι μια απίστευτη ρομαντική ιστορία. Ένα αληθινό έπος».
Η νέα αυτή μεταφορά εντάσσεται στη μακριά σειρά κινηματογραφικών εκδοχών του μυθιστορήματος, όπως η κλασική ταινία του Γουίλιαμ Γουάιλερ το 1939 με τον Λόρενς Ολίβιε και την Μερλ Όμπερον, αλλά και η εκδοχή της Άντρεα Άρνολντ το 2011.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα