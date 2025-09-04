Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη για πρώην σύντροφό της: «Πώς ανέχτηκες έναν που έστελνε μηνύματα σε όλη τη χώρα;» της έγραψαν
Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη για πρώην σύντροφό της: «Πώς ανέχτηκες έναν που έστελνε μηνύματα σε όλη τη χώρα;» της έγραψαν
Η Instagrammer έκανε το δικό της σχόλιο για την απιστία και τους άνδρες
Τους άνδρες που ενώ έχουν σχέση, επιλέγουν να φλερτάρουν με άλλες μέσω των social media, σχολίασε η Ιωάννα Τούνη σε πρόσφατη ανάρτησή της. Η Instagrammer συνεχίζει να δραστηριοποιείται έντονα στα social media, δίνοντας το τελευταίο διάστημα μεγαλύτερη έμφαση στο TikTok, όπου δημοσιεύει χιουμοριστικά βίντεο για τους ακόλουθούς της.
Σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, σχολίασε ένα ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί πολλές γυναίκες, τους άπιστους άνδρες. Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη πρότεινε στις διαδικτυακές της φίλες όταν κάποιος τις φλερτάρει και είναι δεσμευμένος, να στέλνουν screenshot των μηνυμάτων τους στις συντρόφους τους.
«Συμπεθέρες, θέλετε όταν μας στέλνει γκόμ***ς που έχει φωτογραφία προφίλ με την κοπέλα του να της το στέλνουμε απευθείας screenshot; Θα απαλλαγούμε από μαλ**** σε λίγες μόνο μέρες», έγραψε η Ιωάννα Τούνη σε βίντεό της στο TikTok.
Δείτε το βίντεο
Ανάμεσα στις απαντήσεις που δέχτηκε, ξεχώρισε ένα σχόλιο: «Ωραία όλα αυτά, αλλά εσύ, τόσο ανεξάρτητη και με αυτοπεποίθηση, πώς ανέχτηκες έναν τέτοιο, που έστειλε σε όλη τη χώρα και σε κάθε τσοκαρία εκεί έξω;». Η ίδια δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, γράφοντας: «Δεν μου έστειλαν εγκαίρως τα screenshot».
Δείτε το σχόλιο
Σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, σχολίασε ένα ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί πολλές γυναίκες, τους άπιστους άνδρες. Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη πρότεινε στις διαδικτυακές της φίλες όταν κάποιος τις φλερτάρει και είναι δεσμευμένος, να στέλνουν screenshot των μηνυμάτων τους στις συντρόφους τους.
«Συμπεθέρες, θέλετε όταν μας στέλνει γκόμ***ς που έχει φωτογραφία προφίλ με την κοπέλα του να της το στέλνουμε απευθείας screenshot; Θα απαλλαγούμε από μαλ**** σε λίγες μόνο μέρες», έγραψε η Ιωάννα Τούνη σε βίντεό της στο TikTok.
Δείτε το βίντεο
@j.touni
Ακούω γνώμη!😅🤣❤️ αλήθεια πόσες φορές μας έχει συμβεί αυτό;🥲 #φοργιου #μπεςφοργιουγαμω #jtouni #touni♬ original sound - hails
Δείτε το σχόλιο
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα