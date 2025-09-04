Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη για πρώην σύντροφό της: «Πώς ανέχτηκες έναν που έστελνε μηνύματα σε όλη τη χώρα;» της έγραψαν

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Instagrammer έκανε το δικό της σχόλιο για την απιστία και τους άνδρες

Γεωργία Κοτζιά
Τους άνδρες που ενώ έχουν σχέση, επιλέγουν να φλερτάρουν με άλλες μέσω των social media, σχολίασε η Ιωάννα Τούνη σε πρόσφατη ανάρτησή της. Η Instagrammer συνεχίζει να δραστηριοποιείται έντονα στα social media, δίνοντας το τελευταίο διάστημα μεγαλύτερη έμφαση στο TikTok, όπου δημοσιεύει χιουμοριστικά βίντεο για τους ακόλουθούς της.

Σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, σχολίασε ένα ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί πολλές γυναίκες, τους άπιστους άνδρες. Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη πρότεινε στις διαδικτυακές της φίλες όταν κάποιος τις φλερτάρει και είναι δεσμευμένος, να στέλνουν screenshot των μηνυμάτων τους στις συντρόφους τους.

«Συμπεθέρες, θέλετε όταν μας στέλνει γκόμ***ς που έχει φωτογραφία προφίλ με την κοπέλα του να της το στέλνουμε απευθείας screenshot; Θα απαλλαγούμε από μαλ**** σε λίγες μόνο μέρες», έγραψε η Ιωάννα Τούνη σε βίντεό της στο TikTok.

@j.touni

Ακούω γνώμη!😅🤣❤️ αλήθεια πόσες φορές μας έχει συμβεί αυτό;🥲 #φοργιου #μπεςφοργιουγαμω #jtouni #touni

♬ original sound - hails
Ανάμεσα στις απαντήσεις που δέχτηκε, ξεχώρισε ένα σχόλιο: «Ωραία όλα αυτά, αλλά εσύ, τόσο ανεξάρτητη και με αυτοπεποίθηση, πώς ανέχτηκες έναν τέτοιο, που έστειλε σε όλη τη χώρα και σε κάθε τσοκαρία εκεί έξω;». Η ίδια δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, γράφοντας: «Δεν μου έστειλαν εγκαίρως τα screenshot».

τουνη


