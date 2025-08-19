Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση για τον γιο της - «Δεν φανταζόμουν ποτέ πως μια τόσο μικρή αγκαλιά μπορεί να χωράει τόση αγάπη»
Ιωάννα Τούνη γιος Μητρότητα

Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση για τον γιο της - «Δεν φανταζόμουν ποτέ πως μια τόσο μικρή αγκαλιά μπορεί να χωράει τόση αγάπη»

Μαζί σου έμαθα πως η πραγματική ευτυχία είναι απλή, πρόσθεσε

Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση για τον γιο της - «Δεν φανταζόμουν ποτέ πως μια τόσο μικρή αγκαλιά μπορεί να χωράει τόση αγάπη»
Στο έπακρον δείχνει να απολαμβάνει τη μητρότητα η Ιωάννα Τούνη, ενώ συχνά μοιράζεται με τους ακόλουθούς της υλικό από την καθημερινότητά της με τον μικρό Πάρη.

H Instagrammer φροντίζει να δημοσιεύει συχνά, φωτογραφίες και βίντεο με τον γιο της, αποτυπώνοντας έτσι τη ζωή της και δείχνοντας πώς συνδυάζει τη μητρότητα με τις κοινωνικές της επαφές, αλλά και τα επαγγελματικά της βήματα.

Σε ανάρτηση που έκανε πριν λίγες ώρες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε κάποια στιγμιότυπα με την ίδια και τον γιο της, να ποζάρουν με μπουρνούζια και πετσέτες, ενώ ο μικρός Πάρης τρώει ένα μήλο.

Στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Δεν φανταζόμουν ποτέ πως μια τόσο μικρή αγκαλιά μπορεί να χωράει τόση αγάπη… Μαζί σου έμαθα πως η πραγματική ευτυχία είναι απλή, αληθινή και βρίσκεται ακριβώς εδώ».

Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση για τον γιο της - «Δεν φανταζόμουν ποτέ πως μια τόσο μικρή αγκαλιά μπορεί να χωράει τόση αγάπη»
Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση για τον γιο της - «Δεν φανταζόμουν ποτέ πως μια τόσο μικρή αγκαλιά μπορεί να χωράει τόση αγάπη»



