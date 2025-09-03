Η Σάλμα Χάγιεκ ποζάρει με κόκκινο μπικίνι στα 59α γενέθλιά της - «Ακόμα χορεύουμε» έγραψε
Η Σάλμα Χάγιεκ ποζάρει με κόκκινο μπικίνι στα 59α γενέθλιά της - «Ακόμα χορεύουμε» έγραψε
Η ηθοποιός με μια ανάρτηση στο Instagram ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν για την ημέρα αυτή
Τα 59 της χρόνια έκλεισε η Σάλμα Χάγιεκ και γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Η Χολιγουντιανή σταρ μοιράστηκε μία φωτογραφία από την ημέρα των γενεθλίων της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media και τους ευχαρίστησε όλους για τις ευχές που της έστειλαν.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σάλμα Χάγιεκ ανέβασε μια φωτογραφία, την ώρα που πίνει το ποτό της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Η ηθοποιός πόζαρε με ένα κόκκινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, πάνω σε ένα σκάφος,
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Σάλμα Χάγιεκ έγραψε: «59 ταξίδια γύρω από τον ήλιο και ακόμα χορεύουμε. Στην υγειά όλων σας κι ευχαριστώ για την αγάπη».
Δείτε την ανάρτηση
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σάλμα Χάγιεκ ανέβασε μια φωτογραφία, την ώρα που πίνει το ποτό της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Η ηθοποιός πόζαρε με ένα κόκκινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, πάνω σε ένα σκάφος,
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Σάλμα Χάγιεκ έγραψε: «59 ταξίδια γύρω από τον ήλιο και ακόμα χορεύουμε. Στην υγειά όλων σας κι ευχαριστώ για την αγάπη».
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα