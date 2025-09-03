Η Σάλμα Χάγιεκ ποζάρει με κόκκινο μπικίνι στα 59α γενέθλιά της - «Ακόμα χορεύουμε» έγραψε
GALA
Σάλμα Χάγιεκ Γενέθλια

Η ηθοποιός με μια ανάρτηση στο Instagram ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν για την ημέρα αυτή

Ιωάννα Μαρίνου
Τα 59 της χρόνια έκλεισε η Σάλμα Χάγιεκ και γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Η Χολιγουντιανή σταρ μοιράστηκε μία φωτογραφία από την ημέρα των γενεθλίων της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media και τους ευχαρίστησε όλους για τις ευχές που της έστειλαν.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σάλμα Χάγιεκ ανέβασε μια φωτογραφία, την ώρα που πίνει το ποτό της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Η ηθοποιός πόζαρε με ένα κόκκινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, πάνω σε ένα σκάφος,

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Σάλμα Χάγιεκ έγραψε: «59 ταξίδια γύρω από τον ήλιο και ακόμα χορεύουμε. Στην υγειά όλων σας κι ευχαριστώ για την αγάπη».

Ιωάννα Μαρίνου
