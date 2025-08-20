Η Σάλμα Χάγιεκ θυμάται τον Μάθιου Πέρι - Η ανάρτησή της για τα γενέθλιά του
Σάλμα Χάγιεκ Μάθιου Πέρι

Η Σάλμα Χάγιεκ θυμάται τον Μάθιου Πέρι - Η ανάρτησή της για τα γενέθλιά του

Ο ηθοποιός θα έκλεινε την Τρίτη 19 Αυγούστου τα 56 του χρόνια

Τα γενέθλιά του θα γιόρταζε ο Μάθιου Πέρι την Τρίτη 19 Αυγούστου, με την Σάλμα Χάγιεκ να μην ξεχνά την ξεχωριστή αυτή ημέρα. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 54 ετών, από οξεία δηλητηρίαση λόγω κεταμίνης.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, η Σάλμα Χάγιεκ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με μία ανάρτηση στα social media. Η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του στην ταινία «Fools Rush In» κι έκτοτε, διατηρούσαν μια πολύ καλή σχέση.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σάλμα Χάγιεκ δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από την ταινία και έγραψε στη λεζάντα: «Σε σκέφτομαι σήμερα Μάθιου».

Δείτε τη δημοσίευση



Σχετικά Άρθρα

