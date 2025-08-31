Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετά το καλοκαίρι αγκαλιά με τον γιο της - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Ελένη Φουρέιρα γιος Καλοκαίρι

Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετά το καλοκαίρι αγκαλιά με τον γιο της - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε

Ο Αύγουστος έμεινε λίγο παραπάνω στην καρδιά μου, έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram 

Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετά το καλοκαίρι αγκαλιά με τον γιο της - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Το καλοκαίρι αποχαιρέτησε η Ελένη Φουρέιρα, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις διακοπές της, ενώ ξεχωρίζουν εκείνες στις οποίες ποζάρει αγκαλιά με τον γιο της, Ερμή, τον οποίο απέκτησε με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, πριν από δυόμιση χρόνια.

Πέρα από τις εικόνες με το παιδί της, τις οποίες μοιράστηκε η Ελένη Φουρέιρα με τους θαυμαστές της,  στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε περιλαμβάνονται και πόζες τις τραγουδίστριας είτε με το μαγιό της είτε με φόντο το ηλιοβασίλεμα. «Ο Αύγουστος έμεινε λίγο παραπάνω στην καρδιά μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετά το καλοκαίρι αγκαλιά με τον γιο της - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετά το καλοκαίρι αγκαλιά με τον γιο της - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετά το καλοκαίρι αγκαλιά με τον γιο της - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετά το καλοκαίρι αγκαλιά με τον γιο της - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετά το καλοκαίρι αγκαλιά με τον γιο της - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετά το καλοκαίρι αγκαλιά με τον γιο της - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετά το καλοκαίρι αγκαλιά με τον γιο της - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε


