Γιώργος Καράβας: Το μεγαλύτερο ρίσκο που έχω πάρει στη ζωή μου ήταν το να αποφασίσω να κάνω οικογένεια
Όλοι στον κύκλο μου είχαν σίγουρα δεύτερες και τρίτες σκέψεις, εξομολογήθηκε το μοντέλο
Ως το μεγαλύτερο ρίσκο που κλήθηκε να πάρει στη ζωή του περιέγραψε ο Γιώργος Καράβας την απόφασή του να δημιουργήσει οικογένεια. Το μοντέλο και παρουσιαστής του «Exathlon» είναι παντρεμένος με τη Ραφαέλα Ψαρρού εδώ και δεκατρία χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, πολλοί στον κύκλο του είχαν αμφιβολίες, όμως εκείνος ένιωσε έτοιμος να το τολμήσει και να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία.
«Όταν το 2011 αποφάσισα να κάνω οικογένεια ήταν το μεγαλύτερο ρίσκο που έχω πάρει στη ζωή μου. Όλοι στον κύκλο μου, αν όχι ήταν αντίθετοι, είχαν σίγουρα δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Εγώ τότε πάτησα στα πόδια μου και είπα “αυτό θέλω και είμαι έτοιμος να το δημιουργήσω και να αντιμετωπίσω τις όποιες δυσκολίες θα φέρει”», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK! «Ξέρεις ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκεί, γι’ αυτό είναι και το μεγαλύτερο πράγμα που καλείσαι να δημιουργήσεις. Αν μπορείς να καταφέρεις αυτό, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα», συμπλήρωσε.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιώργος Καράβας αποκάλυψε ότι έχει κάνει ψυχανάλυση και έχει επισκεφθεί ψυχολόγο, ενώ σημείωσε πως έχει δουλέψει μόνος του με τον εαυτό του. Πιο αναλυτικά, επισήμανε: «Έχω κάνει την ψυχανάλυσή μου. Και σε ψυχολόγο έχω πάει, και με τον εαυτό μου έχω μείνει μόνος μου για να αναλογιστώ πού βρίσκομαι και πού θέλω να πάω. Από 25 χρόνων, που ξεκίνησα να λείπω στο εξωτερικό, μέχρι και σήμερα έχω κάνει αρκετές συνεδρίες. Σίγουρα είναι κάτι που σε βοηθάει, αλλά στο τέλος της ημέρας εσύ αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Αν δεν έχεις τη διάθεση να ξεμπερδέψεις μέσα σου τα πράγματα, ο ψυχολόγος μπορεί να σε βοηθήσει μόνο σε έναν βαθμό. Δεν μιλάω για τα πολύ σοβαρά θέματα που χρήζουν εξωτερικής βοήθειας, μιλάω για τις αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις και έχουν ένα ρίσκο».
Φωτογραφίες: NDPPHOTO
