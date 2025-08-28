Ο Λούις Γκουζμάν «σνόμπαρε» την Τζένιφερ Λόπεζ σε συνέντευξή του - Η αντίδρασή του σε ερώτηση για τη συνεργασία τους
Ο ηθοποιός δεν φάνηκε να τρέφει μεγάλη εκτίμηση για την συμπρωταγωνίστριά του στο «Out of Sight»
Όπως όλα δείχνουν, η Τζένιφερ Λόπεζ δεν είναι η πιο συμπαθητική προσωπικότητα στο Χόλιγουντ. Ο Λουίς Γκουζμάν δεν μάσησε τα λόγια του όταν κλήθηκε να μιλήσει για τη συνεργασία του μαζί της το 1998. Ο ηθοποιός δεν φάνηκε να τρέφει μεγάλη εκτίμηση για την συμπρωταγωνίστριά του από το «Out of Sight». Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο «Hot Ones», όπου συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του από τη σειρά «Wednesday», Τζένα Ορτέγκα, Έμμα Μάιερς, Τζόρτζι Φάρμερ και Τζόι Σάντεϊ, κλήθηκε να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις.
Στη συζήτηση για τις μεγάλες προσωπικότητες του Χόλιγουντ με τις οποίες έχει συνεργαστεί, η Έμμα Μάιερς ζήτησε από τον Λουίς Γκουζμάν να περιγράψει με μία λέξη τον καθένα. Για τον Άνταμ Σάντλερ είπε «καταπληκτικός», για την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «φοβερή», αλλά όταν ακούστηκε το όνομα της Τζένιφερ Λόπεζ απάντησε απλώς με ένα αδιάφορο «οκ», αφήνοντας άναυδους τους συμπρωταγωνιστές του. Η Τζόι Σάντεϊ αντέδρασε με έκπληξη, ενώ η Ορτέγκα και η Μάιερς ξέσπασαν σε γέλια. Ο Λούις Γκουζμάν, που υποδύθηκε τον Τσίνο στην ταινία «Out of Sight», δεν έδωσε περισσότερες εξηγήσεις για τη στάση του απέναντι στην τραγουδίστρια και ηθοποιό, η οποία τότε είχε τον ρόλο της Κάρεν Σίσκο.
Δείτε το απόσπασμα στο 9:58
Η αντίδραση προκάλεσε γέλια και στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως η απάντησή του στην ερώτηση για τη Λόπεζ ήταν απολαυστική. Ένας μάλιστα έγραψε: «Δεν το περίμενα τόσο ωμό από τον Λουίς, αλλά τελικά είναι ο Λουίς».
Η υπόθεση θύμισε σε αρκετούς τα δικά της αιχμηρά σχόλια στο παρελθόν. Το 1998, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε συνέντευξή της στο Movieline μιλώντας υποτιμητικά για συναδέλφους της. Για την Γκουίνεθ Πάλτροου είχε πει ότι «δεν θυμάται τίποτα από όσα έχει κάνει», χαρακτήρισε την Κάμερον Ντίαζ «τυχερό μοντέλο», δήλωσε πως βρίσκεται σε «άλλη κατηγορία» από τη Σάλμα Χάγεκ και παραδέχτηκε ότι δεν ήταν «φαν» της Γουινόνα Ράιντερ.
Αργότερα, το 2001, σε συνέντευξή της στο Vanity Fair υποστήριξε ότι τα λόγια της είχαν «παρερμηνευθεί και βγει εκτός πλαισίου», ενώ το 2018, μιλώντας στο NPR, παραδέχτηκε πως τότε ήταν «ένα τίποτα» που «δεν ήθελε να πληγώσει κανέναν» αλλά τελικά «εκνεύρισε πολύ κόσμο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
