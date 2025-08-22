Exathlon: Οι πρώτες φωτογραφίες του Στάθη Σχίζα στον Άγιο Δομίνικο λίγο πριν ξεκινήσει το ριάλιτι
Exathlon: Οι πρώτες φωτογραφίες του Στάθη Σχίζα στον Άγιο Δομίνικο λίγο πριν ξεκινήσει το ριάλιτι
Το νέο ριάλιτι κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου στον ΣΚΑΪ
Το «Exathlon» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ την Κυριακή 31 Αυγούστου, με τους παίκτες να βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομίνικο, περιμένοντας να ξεκινήσει το παιχνίδι. Την παρουσίαση του νέου ριάλιτι έχει αναλάβει ο Γιώργος Καράβας, ενώ αρκετοί πρώην παίκτες του Survivor επιστρέφουν στις τηλεοπτικές οθόνες για να αγωνιστούν σε ένα διαφορετικό πρότζεκτ.
Στο φετινό καστ ξεχωρίζουν ο Στάθης Σχίζας, ο Μάριος Πρίαμος και ο Ντάνιελ Νούρκα, οι οποίοι ταξίδεψαν ήδη στον εξωτικό προορισμό για τα γυρίσματα. Μάλιστα, ο Στάθης Σχίζας ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το νησί, δίνοντας στους θαυμαστές μια μικρή γεύση από όσα έρχονται.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, «οι πιο μαχητικοί παίκτες μπαίνουν στο Exathlon για να αναμετρηθούν στα πιο δύσκολα και εντυπωσιακά αγωνίσματα με τους ανταγωνιστές αλλά και με τον εαυτό τους. Οι προκλήσεις θα είναι αμέτρητες, οι αντοχές τους θα δοκιμαστούν. Όμως όσοι είναι φτιαγμένοι από τη στόφα των πρωταθλητών, ξέρουν να επιβιώνουν και να μάχονται για την κυριαρχία».
