Η Μπάρμπαρα Έντεν από το «Η Τζίνι και το τζίνι» έγινε 94 - Δείτε πώς είναι σήμερα
Η Μπάρμπαρα Έντεν από το «Η Τζίνι και το τζίνι» έγινε 94 - Δείτε πώς είναι σήμερα
Οι ευχές που δέχτηκε η Χολιγουντιανή ηθοποιός στα social media
Τα 94α γενέθλιά της γιόρτασε η Μπάρμπαρα Έντεν, η εμβληματική πρωταγωνίστρια της σειράς «Η Τζίνι και το τζίνι», το Σάββατο 23 Αυγούστου και εντυπωσίασε με την εμφάνισή της σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
Η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ εμφανίστηκε στα social media, καθώς δημοσιεύτηκε στιγμιότυπό της με τη χαρακτηριστική κίνηση της ηρωίδας «Τζίνι», σταυρώνοντας τα χέρια της.
«Ας αφιερώσουμε όλοι μια στιγμή για να ευχηθούμε στην αγαπημένη μας ξανθιά, στην εμβληματική μορφή της ψυχαγωγίας και θρύλο του Χόλιγουντ, Μπάρμπαρα Έντεν!» αναφέρθηκε στη λεζάντα της ανάρτησης που έγραψαν μέλη της ομάδας που διαχειρίζονται το προφίλ της, καλώντας τους θαυμαστές της να στείλουν τις ευχές τους: «Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε εδώ τις ευχές σας για τα γενέθλια της κυρίας Έντεν, καθώς γιορτάζει τα 94α της χρόνια! – Η ομάδα της Έντεν».
Δείτε την ανάρτηση
Τα μηνύματα αγάπης κατέκλυσαν αμέσως τη δημοσίευση. Η Τζένι Γκαρθ, πρωταγωνίστρια του «Beverly Hills, 90210», σχολίασε: «Χρόνια πολλά Μπάρμπαρα σ΄αγαπώ!». Η Πάρις Χίλτον που έχει μεταμφιεστεί στο παρελθόν σε «Τζίνι» για το Halloween, έγραψε σε Instagram Story της: «Χρόνια πολλά, είδωλο!». Η Καρολάιν Ρέα, γνωστή από το «Sabrina the Teenage Witch», πρόσθεσε: «Χρόνια πολλά, αγέραστη ομορφιά!».
Δείτε την ανάρτηση της Πάρις Χίλτον
Η Μπάρμπαρα Έντεν έγινε διάσημη για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά «Η Τζίνι και το Τζίνι», που προβλήθηκε από το 1965 έως το 1970, υποδυόμενη ένα πνεύμα μέσα σε μπουκάλι που ερωτεύεται έναν αστροναύτη, τον οποίο ενσάρκωσε ο Λάρι Χάγκμαν. Σήμερα, είναι το μοναδικό εν ζωή μέλος του βασικού καστ της σειράς, η οποία είχε προταθεί για Emmy.
Σε συνέντευξή της στο «People» το 2023 είχε αποκαλύψει το μυστικό της για τη διαχρονική ζωντάνια που τη χαρακτηρίζει: «Όλα αυτά τα χρόνια, έχω παρατηρήσει ότι πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τι χαρά και τι δώρο είναι να μπορείς να δουλεύεις σε έναν τομέα που πραγματικά αγαπάς. Τόσοι πολλοί άνθρωποι πρέπει να εργάζονται σε δουλειές που μισούν, μόνο για να επιβιώσουν, αλλά δεν είμαστε τυχεροί όταν μπορούμε να σπουδάσουμε κάτι, να το απολαμβάνουμε και να ξέρουμε ότι και οι άλλοι το χαίρονται; Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δώρο που μας δίνει η ζωή, εφόσον είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε γι’ αυτό».
Σε άλλη συνέντευξη στο «Fox News» το 2024, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημασία της σωστής διατροφής και της άσκησης: «Παλαιότερα γυμναζόμουν συνέχεια. Έκανα μαθήματα spinning και μετά βάρη με γυμναστή. Όταν ξέσπασε η πανδημία, αυτά σταμάτησαν. Τώρα χρησιμοποιώ πολύ ελαφριά βάρη, αλλά κάνουν καλό στα κόκαλα».
Η Έντεν ξεκίνησε την καριέρα της το 1956 στο «The Johnny Carson Show» και ακολούθησαν μικροί ρόλοι στις σειρές «I Love Lucy» και «The Andy Griffith Show» πριν πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη «Τζίνι». Η σειρά εμπνεύστηκε από την επιτυχία του «Bewitched» με την Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερι. Η στολή της είχε θεωρηθεί τολμηρή για την εποχή, καθώς επέτρεπε να φαίνεται ο κορμός της, αλλά οι κανόνες της τηλεόρασης απαγόρευαν να φαίνεται ο αφαλός της – περιορισμός που καταργήθηκε το 1983.
Η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ εμφανίστηκε στα social media, καθώς δημοσιεύτηκε στιγμιότυπό της με τη χαρακτηριστική κίνηση της ηρωίδας «Τζίνι», σταυρώνοντας τα χέρια της.
«Ας αφιερώσουμε όλοι μια στιγμή για να ευχηθούμε στην αγαπημένη μας ξανθιά, στην εμβληματική μορφή της ψυχαγωγίας και θρύλο του Χόλιγουντ, Μπάρμπαρα Έντεν!» αναφέρθηκε στη λεζάντα της ανάρτησης που έγραψαν μέλη της ομάδας που διαχειρίζονται το προφίλ της, καλώντας τους θαυμαστές της να στείλουν τις ευχές τους: «Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε εδώ τις ευχές σας για τα γενέθλια της κυρίας Έντεν, καθώς γιορτάζει τα 94α της χρόνια! – Η ομάδα της Έντεν».
Δείτε την ανάρτηση
Τα μηνύματα αγάπης κατέκλυσαν αμέσως τη δημοσίευση. Η Τζένι Γκαρθ, πρωταγωνίστρια του «Beverly Hills, 90210», σχολίασε: «Χρόνια πολλά Μπάρμπαρα σ΄αγαπώ!». Η Πάρις Χίλτον που έχει μεταμφιεστεί στο παρελθόν σε «Τζίνι» για το Halloween, έγραψε σε Instagram Story της: «Χρόνια πολλά, είδωλο!». Η Καρολάιν Ρέα, γνωστή από το «Sabrina the Teenage Witch», πρόσθεσε: «Χρόνια πολλά, αγέραστη ομορφιά!».
Δείτε την ανάρτηση της Πάρις Χίλτον
Η Μπάρμπαρα Έντεν έγινε διάσημη για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά «Η Τζίνι και το Τζίνι», που προβλήθηκε από το 1965 έως το 1970, υποδυόμενη ένα πνεύμα μέσα σε μπουκάλι που ερωτεύεται έναν αστροναύτη, τον οποίο ενσάρκωσε ο Λάρι Χάγκμαν. Σήμερα, είναι το μοναδικό εν ζωή μέλος του βασικού καστ της σειράς, η οποία είχε προταθεί για Emmy.
Σε συνέντευξή της στο «People» το 2023 είχε αποκαλύψει το μυστικό της για τη διαχρονική ζωντάνια που τη χαρακτηρίζει: «Όλα αυτά τα χρόνια, έχω παρατηρήσει ότι πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τι χαρά και τι δώρο είναι να μπορείς να δουλεύεις σε έναν τομέα που πραγματικά αγαπάς. Τόσοι πολλοί άνθρωποι πρέπει να εργάζονται σε δουλειές που μισούν, μόνο για να επιβιώσουν, αλλά δεν είμαστε τυχεροί όταν μπορούμε να σπουδάσουμε κάτι, να το απολαμβάνουμε και να ξέρουμε ότι και οι άλλοι το χαίρονται; Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δώρο που μας δίνει η ζωή, εφόσον είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε γι’ αυτό».
Σε άλλη συνέντευξη στο «Fox News» το 2024, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημασία της σωστής διατροφής και της άσκησης: «Παλαιότερα γυμναζόμουν συνέχεια. Έκανα μαθήματα spinning και μετά βάρη με γυμναστή. Όταν ξέσπασε η πανδημία, αυτά σταμάτησαν. Τώρα χρησιμοποιώ πολύ ελαφριά βάρη, αλλά κάνουν καλό στα κόκαλα».
Η Έντεν ξεκίνησε την καριέρα της το 1956 στο «The Johnny Carson Show» και ακολούθησαν μικροί ρόλοι στις σειρές «I Love Lucy» και «The Andy Griffith Show» πριν πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη «Τζίνι». Η σειρά εμπνεύστηκε από την επιτυχία του «Bewitched» με την Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερι. Η στολή της είχε θεωρηθεί τολμηρή για την εποχή, καθώς επέτρεπε να φαίνεται ο κορμός της, αλλά οι κανόνες της τηλεόρασης απαγόρευαν να φαίνεται ο αφαλός της – περιορισμός που καταργήθηκε το 1983.
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα