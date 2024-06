Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d226mxf9dand)

Ο τράπερ διέκοψε για λίγο τη ροή του μουσικού σόου, για να γονατίσει στη σκηνή μπροστά από τη YouTuber και να της κάνει

, ανοίγοντας το κουτί με το μονόπετρο δαχτυλίδι.

Η Up in the hype, όπως είναι το όνομα της συντρόφου του στο YouTube, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Είπε το «

» και πήρε αγκαλιά τον Fy για να ανταλλάξουν μερικά φιλιά, ενώ η διοργάνωση είχε προνοήσει να «ντύσει» τη στιγμή με βεγγαλικά. Την ίδια ώρα το κοινό τους χειροκροτούσε.

O Fy ζήτησε από τη σύντροφό του, Αλεξία Κεφαλά , να τον παντρευτεί στο Colourday Festival, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ.Μετά το act του, ο τράπερ γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου. Σε κοινές δηλώσεις τους λίγο μετά την πρόταση γάμου, ο Fy και η YouTuber είπαν στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» ότι η Αλεξία Κεφαλά δεν γνώριζε πράγματι, τι θα έκανε ο σύντροφός της.«Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα άγχος. Δεν είχε ιδέα παιδιά, το έπαιξα καλά, δεν είχε ιδέα η Αλεξία» είπε αρχικά ο Fy. Με τη σειρά της, η YouTuber ανέφερε: «Είμαι σοκαρισμένη, δεν έχω συνειδητοποιήσει τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο άνθρωπο δίπλα μου. Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον».ναι

Η Αλεξία Κεφαλά ασχολείται με τα social media και κυρίως με το Instagram και το YouTube. Έχει πτυχίο στην Ψυχολογία και τις Πολιτικές Επιστήμες, όπως αναφέρει στα βιογραφικά στοιχεία της στο Instagram. Είναι σε σχέση με τον τράπερ πάνω από πέντε χρόνια και κάνουν συχνά κοινές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, η Αλεξία Κεφαλά είναι παρούσα στα περισσότερα από τα live του Fy.