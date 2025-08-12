Ο Λίαμ Νίσον περιγράφει τη στιγμή που έβγαλε τη Νατάσα Ρίτσαρντσον από τη μηχανική υποστήριξη

Μπορεί ο Λίαμ Νίσον να χαμογελάει ξανά στο πλευρό της Πάμελα Άντερσον, όμως για 16 ολόκληρα χρόνια ζούσε μέσα στη θλίψη και το πένθος, εξαιτίας του τραγικού θανάτου της συζύγου του και μητέρας των παιδιών του, Νατάσα Ρίτσαρντσον.



Το ατύχημα συνέβη το πρωί της 16ης Μαρτίου 2009, ενώ έκανε σκι στο θέρετρο Mont Tremblant. Κατά την πτώση της, η Ρίτσαρντσον χτύπησε το κεφάλι της αλλά θεώρησε πως ήταν καλά, αρνούμενη τη ιατρική βοήθεια. Παρά την αρχική της αντίδραση, κατά τις επόμενες ώρες χειροτέρεψε η κατάστασή της, υπέστη επιδείνωση και κατέληξε δύο ημέρες μετά.



Σε μία συγκλονιστική συνέντευξη τον Φεβρουάριο του 2014 στην εκπομπή 60 Minutes, ο Λίαμ Νίσον είχε μιλήσει για τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει την αγαπημένη του σύζυγο από τη μηχανική υποστήριξη.

