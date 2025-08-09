Ο Ντέιβ Μπατίστα θα συμμετάσχει στο ριμέικ του «Highlander» δίπλα στους Χένρι Καβίλ και Ράσελ Κρόου
Ο Ντέιβ Μπατίστα θα συμμετάσχει στο ριμέικ του «Highlander» δίπλα στους Χένρι Καβίλ και Ράσελ Κρόου
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τσαντ Σταχέλσκι
Ο Ντέιβ Μπατίστα βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για να υποδυθεί τον κακό στο ριμέικ της ταινία «Highlander», που ετοιμάζει η Amazon MGM. Ο 56χρονος ηθοποιός θα βρεθεί δίπλα στον Χένρι Κάβιλ και τον Ράσελ Κρόου, με τον Τσαντ Σταχέλσκι να υπογράφει τη σκηνοθεσία.
Στην αρχική ταινία «Highlander» του 1986 πρωταγωνιστούσε ο Κρίστοφερ Λαμπέρ στον ρόλο του Κόνορ ΜακΛάουντ, ενός Σκωτσέζου πολεμιστή του Μεσαίωνα που ανακαλύπτει ότι είναι αθάνατος. Με τη βοήθεια του ξιφομάχου Ραμίρεζ, τον οποίο υποδυόταν ο Σον Κόνερι, ο ΜακΛάουντ μάχεται άλλους αθάνατους ανά τους αιώνες, φτάνοντας σε μια μονομαχία όπου «μπορεί να υπάρξει μόνο ένας».
Στο ριμέικ, ο Κάβιλ θα ενσαρκώσει τον ΜακΛάουντ και ο Κρόου τον Ραμίρεζ, ενώ η ηθοποιός Μαρίσα Αμπέλα θα έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Μπατίστα αναμένεται να υποδυθεί τον αθάνατο βάρβαρο γνωστό ως Κέρτζεν, ο οποίος σκοτώνει άλλους αθάνατους ανά τους αιώνες.
Το σενάριο του φιλμ υπογράφει ο Μάικλ Φιντς. Παραγωγοί είναι οι Σκοτ Στούμπερ, Νικ Νέσμπιτ, Νιλ Χ. Μόριτζ, η εταιρεία 87Eleven Entertainment του Σταχέλσκι, ο Τζος Ντέιβις της Davis Panzer Productions και η Λουίζ Ρόσνερ.
Ο Μπατίστα έχει εξελιχθεί σε βασικό συνεργάτη της Amazon, με το «Highlander» να είναι το πιο πρόσφατο κινηματογραφικό του πρότζεκτ για την πλατφόρμα. Έχει πρωταγωνιστήσει στις κωμωδίες δράσης «My Spy» και στο σίκουελ της, ενώ θα συμμετάσχει στο φιλμ «The Wrecking Crew» με τον Τζέισον Μομόα. Παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις για να παίξει και στο σίκουελ της ταινίας «The Roadhouse» της Amazon.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Στην αρχική ταινία «Highlander» του 1986 πρωταγωνιστούσε ο Κρίστοφερ Λαμπέρ στον ρόλο του Κόνορ ΜακΛάουντ, ενός Σκωτσέζου πολεμιστή του Μεσαίωνα που ανακαλύπτει ότι είναι αθάνατος. Με τη βοήθεια του ξιφομάχου Ραμίρεζ, τον οποίο υποδυόταν ο Σον Κόνερι, ο ΜακΛάουντ μάχεται άλλους αθάνατους ανά τους αιώνες, φτάνοντας σε μια μονομαχία όπου «μπορεί να υπάρξει μόνο ένας».
Στο ριμέικ, ο Κάβιλ θα ενσαρκώσει τον ΜακΛάουντ και ο Κρόου τον Ραμίρεζ, ενώ η ηθοποιός Μαρίσα Αμπέλα θα έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Μπατίστα αναμένεται να υποδυθεί τον αθάνατο βάρβαρο γνωστό ως Κέρτζεν, ο οποίος σκοτώνει άλλους αθάνατους ανά τους αιώνες.
'Highlander': Dave Bautista to Play Villain Opposite Henry Cavill in Amazon MGM's Remake https://t.co/dXl34LlOPX— The Hollywood Reporter (@THR) August 7, 2025
Ο Μπατίστα έχει εξελιχθεί σε βασικό συνεργάτη της Amazon, με το «Highlander» να είναι το πιο πρόσφατο κινηματογραφικό του πρότζεκτ για την πλατφόρμα. Έχει πρωταγωνιστήσει στις κωμωδίες δράσης «My Spy» και στο σίκουελ της, ενώ θα συμμετάσχει στο φιλμ «The Wrecking Crew» με τον Τζέισον Μομόα. Παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις για να παίξει και στο σίκουελ της ταινίας «The Roadhouse» της Amazon.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα