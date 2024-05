Τέιλορ Σουίφτ: Eκκλησία στη Γερμανία έκανε δύο λειτουργίες με θέμα την ποπ σταρ για να προσελκυστούν νεαροί πιστοί

Στη λειτουργία ακούστηκαν τα πιο γνωστά τραγούδια της Σουίφτ "Shake It Off" και το πιο θρησκευτικού περιεχομένου "Must Be Something More".Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ο πάστορας της ενορίας Βιντσέντζο Πετράκα αναγνώρισε ότι τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ είναι ανοιχτά σε ερμηνεία, αλλά τόνισε τα έντονα χριστιανικά μηνύματα που ενσωματώνει στις επιτυχίες της, καθώς και την επιλογή της να αναφέρεται σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.Την τελευταία δεκαετία η Αμερικανίδα τραγουδίστρια στα τραγούδια της αναφέρεται σε θέματα δικαιωμάτων των γυναικών, ρατσισμού και ισότητας των φύλων.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ