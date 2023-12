Κλείσιμο

Το πρώτο επίσημοτης πολυαναμενόμενης ταινίας των Warner Bros και Legendary, «» αποκαλύφθηκε στην εκδήλωση CCXP comics expo στη Βραζιλία.Το sequel του «Godzilla vs. Kong»(2021) επικεντρώνεται στην συμμαχία αυτή τη φορά των δύο μεγάλων τεράτων Godzilla και Kong υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του 'Ανταμ Γουίνγκαρντ και σε σενάριο των Τέρι Ρόσιο, Σάιμον Μπάρετ και Τζέρεμι Σλέιτερ.Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «το κινηματογραφικό Monsterverse της Legendary Pictures ακολουθεί μια ολοκαίνουργια συναρπαστική περιπέτεια που φέρνει τον παντοδύναμο Kong και τον τρομακτικό Godzilla απέναντι σε μια κολοσσιαία ανεξερεύνητη απειλή που κρύβεται μέσα στον κόσμο μας, αμφισβητώντας την ίδια τους την ύπαρξη και την δικιά μας».Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Ρεμπέκα Χολ, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι, 'Αλεξ Φερνς και Νταν Στίβενς.Το «Godzilla x Kong: The New Empire» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Απριλίου του 2024.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ