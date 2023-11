Κλείσιμο

Η Sony έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «», με πρωταγωνίστρια τηνστο επόμενο κεφάλαιο του live-action σύμπαντος των χαρακτήρων του «».Η Τζόνσον αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κασσάνδρα Γουέμπ, ενός χαρακτήρα με μαντικές ικανότητες που ακούει στο όνομα «Madame Web». Στα κόμικς της Marvel, έχει μαγικές ικανότητες που της επιτρέπουν να βλέπει στον κόσμο των αραχνών.Επίσης, στην ταινία παίζει ηη οποία υποδύεται την Τζούλια Κάρπεντερ, η οποία είναι η «Spider-Woman» στα κόμικς. Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Ιζαμπέλα Μέρσεντ, Έμα Ρόμπερτς, Άνταμ Σκοτ, Σελέστ Ο' Κόνορ, Ταχάρ Ραχίμ, Μάικ Επς και Ζόσια Μάμετ.Το «Madame Web» είναι το τελευταίο κεφάλαιο στο σύμπαν του live-action του «Spider-Man», μετά τις κυκλοφορίες των ταινιών «Venom» (2018), «Venom: Let There Be Carnage» (2021) και «Morbius» (2022). Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Madame Web» είναι η πρώτη μεταφορά κόμικς της Sony που έχει πρωταγωνίστρια γυναίκα. Η Σ. Τζ. Κλάρκσον, η οποία είχε αναλάβει το «Jessica Jones» και το «The Defenders» της Marvel, σκηνοθετεί την ταινία.Το «Madame Web» θα βγει στους κινηματογράφους στις 14 Φεβρουαρίου 2024.