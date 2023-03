Για τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά , μίλησε ο Άρης Σοϊλέδης κατά τη διάρκεια δηλώσεών του που, για λογαριασμό της εκπομπής «Happy Day».

Ο πρώην παίκτης του Sirvivor είπε σχετικά με το φορτωμένο πρόγραμμα της Μαρίας Αντωνά:

Μετά την προβολή του βίντεο, ο

Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε: «Εδώ δεν προλαβαίνει να δει το νυφικό της η γυναίκα».

Τότε, η

Σταματίνα Τσιμτσιλή επενέβη, λέγοντας: «Όλα τα προλαβαίνει η Μαρία» και έδειξε

μήνυμα που της έστειλε από την πρόβα νυφικού. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε την άδειά της, όπως είπε, να η δείξει τη φωτογραφία που έλαβε, στους τηλεθεατές.

«Ορίστε βρε! Η Μαρία ψάχνει νυφικά. Μου στέλνει ένα ωραίο. Ψάχνει, κάνει ραντεβού για νυφικά» είπε η παρουσιάστρια και έδειξε τη Μαρία Αντωνά ντυμμένη στα λευκά.

«Η Μαρία είναι τόσο εργασιομανής που αν και έφυγε από το Just the two of us, την βλέπω μόνο το βράδυ».