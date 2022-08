10 καλλιτέχνες που άλλαξαν τους προσβλητικούς στίχους των τραγουδιών τους

Πολλά από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό πέρασαν από περιπέτειες, μιας και οι στίχοι τους αποτέλεσαν θέμα συζήτησης και θεωρήθηκαν από πολλούς προσβλητικοί.

Επιτυχίες όπως το «Let's Get It Started» ή το «Born This Way» μπορεί να ακούγονται ξανά και ξανά, τόσο στα ραδιόφωνα όσο και στα κέντρα διασκέδασης, ωστόσο δέχτηκαν αλλαγές στους στίχους τους.

κατηγορήθηκε ότι με λέξη που χρησιμοποιεί υποτιμά άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Πιο συγκεκριμένα η φιλανθρωπική οργάνωση Scope για άτομα με ειδικές ανάγκες ζήτησε από τη Μπιγιονσέ να ηχογραφήσει ξανά το τραγούδι, παραλείποντας την προσβολή. Η πιο πρόσφατη «εμπειρία» που έχει το κοινό από τραγούδια που προβλημάτισαν είναι αυτό της Μπιγιονσέ . Με αφορμή το νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας «Renaissance» και το κομμάτι «Heated», η ίδιαΠιο συγκεκριμένα η φιλανθρωπική οργάνωση Scope για άτομα με ειδικές ανάγκες ζήτησε από τη Μπιγιονσέ να ηχογραφήσει ξανά το τραγούδι, παραλείποντας την προσβολή.

«Τα λόγια έχουν σημασία γιατί ενισχύουν τις αρνητικές συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία καθημερινά. Η Μπιγιονσέ είναι εδώ και πολύ καιρό πρωταθλήτρια της περιεκτικότητας και της ισότητας, γι' αυτό θα την παροτρύνουμε να αφαιρέσει αυτόν τον προσβλητικό στίχο», αναφέρθηκε από ανθρώπους της οργάνωσης Scope.

Από τον σεξισμό μέχρι την ομοφοβία υπάρχουν τραγούδια που η διατύπωσή τους δεν συμβαδίζει με την εποχή και τις σύγχρονες εξελίξεις. Καλλιτέχνες που ανάμεσά τους βρέθηκαν οι Black Eyed Peas και ο Michael Jackson αναγκάστηκαν μπροστά στην κατακραυγή να αλλάξουν τους στίχους των τραγουδιών τους.

Μόλις τρεις ημέρες αφότου η Lizzo κυκλοφόρησε το σινγκλ της «Grrrls», η ποπ σταρ ήρθε αντιμέτωπη με επικρίσεις για τη χρήση της λέξης «spaz», η οποία θεωρείται προσβλητική μιας και αναφέρεται σε ανθρώπους με νοητική υστέρηση. Όσον αφορά στις επικρίσεις που δέχτηκε ανέφερε: «Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Δεν θέλησα να προωθήσω την υποτιμητική γλώσσα», έγραψε σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ως χοντρή μαύρη γυναίκα στην Αμερική έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές βλαβερές λέξεις εναντίον μου και δεν θα ήθελα να προσβάλω κανέναν. Είμαι περήφανη να λέω ότι υπάρχει μια νέα έκδοση του GRRRLS με αλλαγή στίχου. Αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι ακούω και αναλαμβάνω δράση. Ως καλλιτέχνης με επιρροή είμαι αφοσιωμένη στο να είμαι μέρος της αλλαγής που περίμενα να δω στον κόσμο».

Νέος στίχος: «Hold my bag. Do you see this sh@t? Hold me back»

Ενάμιση μήνα αφότου η Lizzo αφαίρεσε την λέξη «spaz» από το «Grrrls», η Μπιγιονσέ δέχτηκε κριτική επειδή χρησιμοποίησε την ίδια λέξη σε ένα κομμάτι του πολυαναμενόμενου έβδομου άλμπουμ της με τίτλο «Renaissance». Μετά τις εντάσεις που προκλήθηκαν από τον στίχο του κομματιού ένας εκπρόσωπος της σταρ ανέφερε ότι η λέξη «δεν χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα με επιβλαβή τρόπο» και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται να αντικατασταθεί.

Νέος στίχος: Αναμένεται να κυκλοφορήσει

Αν και έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που οι στίχοι του «Picture to Burn» διαφοροποιήθηκαν, το κομμάτι της τραγουδίστριας συντάσσεται και αυτό στη λίστα με τα τραγούδια που απασχόλησαν λόγω των στίχων του.

Το συγκεκριμένο τραγούδι πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της Τέιλορ Σουίφτ από το άλμπουμ της το 2006. Το συγκεκριμένο single κατηγορήθηκε για ομοφοβικούς στίχους, καθώς συμπεριλάμβανε τη λέξη «gay» και ερμηνεύτηκε αρνητικά. Το 2011 η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέφερε στο MTV για το τραγούδι: «Αν γράφαμε τώρα το τραγούδι ο τρόπος που θα το λέγαμε και ο τρόπος που θα ένιωθα για αυτό θα ήταν πολύ διαφορετικός».

Για χρόνια η Χέιλι Γουίλιαμς των Paramore αρνούνταν κατηγορηματικά να ερμηνεύσει το εξαιρετικά δημοφιλές κομμάτι του 2007 «Misery Business», όταν συνειδητοποίησε ότι οι στίχοι - τους οποίους έγραψε σε ηλικία 17 ετών - περιελάμβαναν υποτιμητική, αντιφεμινιστική γλώσσα, όπως ο όρος «whore» (πόρνη). Μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια τους μέχρι σήμερα φτάνοντας στο Νο. 26 στο Billboard Hot 100.

«Γράψαμε ένα τραγούδι και τώρα ως γυναίκα δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιούσαμε την ίδια γλώσσα», εξήγησε η τραγουδίστρια σε μια ανακοίνωση του 2018 και τόνισε ότι το «Misery Business» δεν θα περιλαμβάνονταν πλέον στις συναυλίες της. «Το να αποκαλείς κάποιον πόρνη δεν είναι πολύ ωραίο». Τ

ο 2022 όταν η Γουίλιαμς έκανε μια guest εμφάνιση στο φεστιβάλ «Coachella» μαζί με την Μπίλι Άιλις, τραγούδησαν το τραγούδι παραλείποντας όμως τον προσβλητικό στίχο.

Νέος στίχος: «Once a — you’re nothing more»

Το τραγούδι «Let's get retarded» ήταν ο πρωτότυπος στίχος που χρησιμοποιήθηκε στο κομμάτι του 2003. Ωστόσο αυτό άλλαξε όταν το τραγούδι ηχογραφήθηκε εκ νέου με τίτλο «Let's Get It Started», έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις Playoff του NBA. Αυτή η αλλαγή αγαπήθηκε από το κοινό, μιας και πλέον ο στίχος ήταν απαλλαγμένος από λέξεις που παρέπεμπαν σε νοητική καθυστέρηση (retarded=καθυστερημένος).

Νέος στίχος: «Let’s get it started»

Όταν η τρίτη δισκογραφική δουλειά της Lady Gaga «Born This Way» γιόρτασε τα 10 χρόνια της το 2021, η ποπ σταρ συγκέντρωσε μια ομάδα καλλιτεχνών που εκπροσωπούν και υποστηρίζουν την κοινότητα LGBTQIA+ για να ηχογραφήσουν νέες εκδοχές μερικών από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του άλμπουμ. Ανάμεσά τους ήταν και ο Όρβιλ Πεκ, ο οποίος έβαλε την δική του «πινελιά» στο κομμάτι «Born This Way». Ωστόσο στην ερμηνεία του πρόσθεσε μερικές αλλαγές σε στίχους στους οποίους η Gaga προσδιορίζει φυλετικές ομάδες με προσβλητικούς τίτλους.

Νέος στίχος: «No matter Black, white or beige, Asian or Latinx made. I’m on the right track, baby, I was born to be brave»

Το τραγούδι «Money for Nothing» του 1985 έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών διαφωνιών για τη χρήση των στίχων που υποδηλώνουν ομοφοβική προσβολή και μάλιστα ήταν τέτοια η κατακραυγή που θεωρήθηκε απαράδεκτο να αναπαράγεται στους καναδικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, έως ότου η απόφαση ακυρώθηκε το 2011. Ο Μαρκ Νόπφλερ χρησιμοποίησε στους στίχους του τραγουδιού τη λέξη «faggot» (προσβλητικά έτσι αποκαλείται ο ομοφυλόφιλος) και με την αναστάτωση που προκλήθηκε η λέξη αφαιρέθηκε ολοκληρωτικά από το κομμάτι.

Νέος στίχος: «See that little queenie with the earring and the makeup … That little boy got his own jet airplane. That little boy, he’s a millionaire»

Ο βασιλιάς της ποπ δεν φάνηκε να κατανοεί αρχικά την αντίδραση απέναντι στο σινγκλ του «They Don't Care About Us» του 1996, στο οποίο χρησιμοποίησε τις λέξεις ως μέσο για να εκφράσει τη θέση του ενάντια στις διακρίσεις και τη φυλετική βία. Κάποια στιγμή ο Μάικλ Τζάκσον απάντησε σε όλες αυτές τις αντιδράσεις και τόνισε: «Το τραγούδι δεν είναι αντισημιτικό γιατί δεν είμαι ρατσιστής».

Λίγα χρόνια αργότερα ο βασιλιάς της ποπ μετάνιωσε για τις λέξεις που χρησιμοποίησε και ηχογράφησε εκ νέου το κομμάτι. Ορισμένες εκδόσεις του τραγουδιού διατηρούνται με τις αρχικές λέξεις, αλλά διαθέτουν δυνατά ηχητικά εφέ τοποθετημένα πάνω στα λάθη για να μην ακούγονται.

Νέος στίχος: «Do me, sue me. Everybody, do me. Kick me. Don’t you black or white me»

Όταν η Λάνα Ντελ Ρέι ρωτήθηκε πριν από μερικά χρόνια για το κομμάτι της «Ultraviolence» του 2014 παραδέχτηκε ότι δεν τραγουδά πλέον μέρος του κομματιού σε συναυλίες. «Δεν μου αρέσει. Δεν το κάνω. Δεν το τραγουδάω», είχε πει στο Pitchfork το 2017.

Ο Λιλ Γουέιν ζήτησε δημόσια συγγνώμη αφού είχε γράψει έναν ιδιαίτερα γκροτέσκο στίχο στο «Karate Chop» του Future. Μάλιστα αυτός ο στίχος αναφέρονταν στον θάνατο του Έμμετ Τιλλ, ενός μαύρου εφήβου που ξυλοκοπήθηκε και σκοτώθηκε βάναυσα το 1955. Ο ράπερ δημοσίευσε μια δήλωση υποστηρίζοντας την απόφαση της Epic Records να αποσύρει την αρχική έκδοση του κομματιού και δεσμεύτηκε να μην εκτελέσει ποτέ ξανά τη γραμμή για τον Τιλλ σε ζωντανές εμφανίσεις. «Τρέφω τεράστιο σεβασμό για εκείνους που άνοιξαν το δρόμο για την ελευθερία και τις ευκαιρίες που απολαμβάνουν επί του παρόντος οι Αφροαμερικανοί», είχε πει.

«Τραγουδάω το “Ultraviolence”, αλλά δεν τραγουδάω πια τον στίχο που λέει “Με χτύπησε και ήταν σαν να με φιλάει”. Εκείνη την περίοδο το να βρίσκομαι δίπλα σε έναν επιθετικό άντρα, ήταν το μόνο που ήξερα. Δεν μπορώ να πω ότι αυτός ο στίχος ήταν 100 τοις εκατό βιωματικός, αλλά νιώθω άνετα να πω ότι αυτό που είχα συνηθίσει ήταν μια δύσκολη, ταραχώδης σχέση και δεν ήταν εξαιτίας μου».