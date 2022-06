Κέιτλιν Τζένερ: «Δεν είναι δίκαιο τρανς αθλήτριες να αγωνίζονται με γυναίκες»

Έχοντας τερματίσει 38 δευτερόλεπτα νωρίτερα από την 2η στα 1.500 μέτρα ελεύθερης κολύμβησης και άλλα 14 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα, πολλοί κάνουν λόγο για αδικία προβάλλοντας το επχείρημα ότι η Λία Tόμας, σε αντίθεση με τις άλλες συναθλήτριές της, είναι πιο δυνατή.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης Κέιτλιν Τζένερ εκφράζει την απόλυτη υποστήριξή της, στη νέα πολιτική που απαγορεύει σε τρανσέξουαλ αθλητές να αγωνίζονται σε αγώνες κολύμβησης.Η Αμερικανίδα τηλεπερσόνα και πρώην πρωταθλήτρια στο δέκαθλο, μοιράστηκε τη χαρά της λίγο μετά την ανακοίνωση της Κυριακής, γράφοντας: «Έπιασε! Δέχτηκα πολλά πυρά - αλλά ό,τι είναι δίκαιο είναι δίκαιο! Αν περνάς από ανδρική εφηβεία δεν πρέπει να μπορείς να παίρνεις μετάλλια από τις γυναίκες. Τελεία και παύλα».Η απόφαση επιβλήθηκε από τον επαγγελματικό οργανισμό κολύμβησης ως απάντηση στις νίκες-ρεκόρ της τρανσέξουαλ κολυμβήτριας Λία Τόμας σε κολυμβητικούς αγώνες, οι οποίες προκάλεσαν ισχυρισμούς ότι η τρανσέξουαλ αθλήτρια είχε μεγάλο πλεονέκτημα καθώς ήταν άνδρας.Η τρανσέξουαλ αθλήτρια Λία Τόμας πάντως, απάντησε στους επικριτές της πριν μερικές ημέρες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου, για να είναι ο εαυτός της κι όχι για να απειλήσει τις συναθλήτριές της. «Οι τρανς γυναίκες δεν αποτελούν απειλή για τα γυναικεία αθλήματα», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να κολυμπάει.Η 72χρονη Τζένερ κέρδισε όπως είναι γνωστό ένα χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Μόντρεαλ ως Μπρους. Κέρδισε επίσης χρυσό στο ίδιο αγώνισμα στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 1975 στην Πόλη του Μεξικού.Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Keeping Up With the Kardashians», έγραψε στη λεζάντα: «Ευχαριστώ όλους εσάς που με στηρίξατε καθώς μιλούσα για αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Χαίρομαι που η διεθνής αθλητική κοινότητα μιλάει δυνατά. Θα συνεχίσω να μιλάω, να ενεργώ και να υπερασπίζομαι τις γυναίκες στον αθλητισμό».Το 2015, η Τζένερ, η οποία λέει ότι είναι συντηρητική φιλελεύθερη, αποκάλυψε δημοσίως ότι είναι τρανς γυναίκα σε ένα άρθρο του «Vanity Fair» με τίτλο: «Με λένε Κέιτλιν».Η Τζένερ δεν ντράπηκε ποτέ να μιλήσει δημοσίως για τα σκέψεις και τα πιστεύω της σχετικά με τις τρανς γυναίκες που ανταγωνίζονται τις βιολογικές γυναίκες. Τον Μάρτιο του 2022, η Τζένερ είχε δηλώσει στη DailyMail.com: «Σέβομαι το δικαίωμά της να μεταβεί και ελπίζω να έχει μια υπέροχη, υπέροχη ζωή. Αλλά μεγάλωσε ως βιολογικό αγόρι και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να αγωνίζεται σε γυναικεία αθλήματα».Η Τζένερ συνέχισε: «Τρία χρόνια νωρίτερα, ήταν στην ομάδα των ανδρών στην 462η θέση- τώρα είναι το νούμερο 1 στο ίδιο αγώνισμα για τις γυναίκες; Προφανώς, δεν είναι δίκαιο».Νωρίτερα τον Ιούνιο του 2022, η Κέιτλιν είχε πει σε τρεις διαφορετικές εκπομπές του Fox News την ίδια ημέρα: «Τουλάχιστον είχα τα κότσια να υπερασπιστώ τις γυναίκες και τα κορίτσια στον αθλητισμό». Η Τζένερ μέσα από το Twitter της απάντησε στο άρθρο της LGBTQ ιστοσελίδας«Pink News» με τίτλο: «Η Κέιτλιν Τζένερ εξαπολύει άλλη μια επαίσχυντη επίθεση στους τρανς αθλητές χωρίς ίχνος ειρωνείας».«Αυτό είναι ένα ζήτημα δικαιοσύνης. Γι' αυτό αντιτίθεμαι στο να αγωνίζονται άτομα που γεννήθηκαν αγόρια και είναι τρανς σε αθλήματα κοριτσιών στο σχολείο. Απλώς δεν είναι δίκαιο. Και πρέπει να προστατεύσουμε τον αθλητισμό των κοριτσιών στα σχολεία μας», πρόσθεσε.