Κρις Ροκ: Χαμός στο πρώτο σόου του 57χρονου κωμικού μετά το ιστορικό χαστούκι του Γουίλ Σμιθ - Δείτε βίντεο

προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του σόου τηςστο θέατρο Wilbur στη Βοστώνη την Τετάρτη όταν ένας από τους θεατές διέκοψε τον Αμερικανό κωμικό εξοργισμένος από την πολιτική για τις μάσκες με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από τον χώρο και να, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.Ο 25χρονός Κάλεμπ Χερντ και ο πατέρας του δεν άφηναν τους υπόλοιπους θεατές να παρακολουθήσουν την πρώτη «sold out» παράσταση του Κρις Ροκ μετά το ιστορικόπου δέχθηκε από τονστην τελετή των Όσκαρ την Κυριακή.Ο πατέρας και ο γιος αντέδρασαν όταν τους ζητήθηκε να φορέσουν μάσκες, σύμφωνα με την πολιτική του θεάτρου για την προστασία από τον κορωνοϊό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παράσταση και να τους ζητηθεί να αποχωρήσουν από την αίθουσα.Ο ιδιοκτήτης του θεάτρου είπε στην αστυνομία ότι άκουσε κάποιον να φωνάζει, «F–k Will Smith» και πως οι δυο εξαγριωμένοι άνδρες διαμαρτυρόντουσαν στα μέλη του προσωπικού ότι υπήρχαν «λευκοί στο κοινό που δεν φορούσαν μάσκες».Όταν τους ζητήθηκε να περάσουν εκτός αίθουσας ο Χερντ κινήθηκε απειλητικά προς το προσωπικό του θεάτρου με αποτέλεσμα να επέμβει η ασφάλεια και να απομακρυνθεί με το ζόρι. Η φασαρία συνεχίστηκε και εκτός θεάτρου με τον πατέρα του 25χρονου να προσπαθεί να ηρεμίσει τον γιο του ο οποίος επιτέθηκε και σε αστυνομικό με αποτέλεσμα να γίνει χρήση σπρέι πιπεριού και να συλληφθεί.Ο Χερντ κατηγορήθηκε για παραβίαση, άτακτη συμπεριφορά , αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με την αστυνομία.Η παράσταση του Κρις Ροκ συνεχίστηκε κανονικά και στο τέλος της ο Αμερικανός κωμικός καταχειροκροτήθηκε.