Battle of the couples: Ζευγάρια της διπλανής πόρτας φτάνουν στα άκρα

Ιουλία - Δημήτρης Είναι μαζί μόνο έξι μήνες. Tους έφερε κοντά και τους έκανε ζευγάρι η μουσική, αφού η Ιουλία είναι τράπερ και ο Δημήτρης ράπερ

Άννα - Νίκος Είναι μαζί οκτώ χρόνια, παντρεύτηκαν πριν από ενάμιση χρόνο και έχουν ένα αγοράκι 2,5 ετών. Ονειρό τους είναι να αγοράσουν ένα αγρόκτημα και να αποκτήσουν άλογα, παγόνια και μία τίγρη

Άντζελα - Ριχάρδος Εγιναν ζευγάρι από το πρώτο κιόλας ραντεβού στον Λευκό Πύργο, πριν από τρία χρόνια. Με όνειρο να γίνει σχεδιαστής μόδας, ο Ριχάρδος βρήκε τη μούσα του στο πρόσωπο της Αντζελας, που είναι personal trainer

Καίτη - Γιώργος Μοιράζονται την αγάπη τους για τον χορό και είναι ζευγάρι οκτώ χρόνια. Θέλουν να αναδειχθούν ζευγάρι της χρονιάς και με τα χρήματα να αγοράσουν το δικό τους σπίτι





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Προετοιμάζεται εδώ και μήνες κάτω απόΔιαρροές δεν υπήρξαν διότι πολύ απλά η δεξαμενή από την οποία αντλήθηκαν οι συμμετέχοντες δεν ήταν η γνωστή, που λειτουργεί και ως μηχανή ανακύκλωσης των γνωστών μαϊντανών της σόουμπιζ. Τα ζευγάρια επιλέχθηκαν μέσα από τηνείναι άνθρωποι τηςνέοι που προσπαθούν να δημιουργήσουνστον κόσμο και θέλουν να αδράξουν μια ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ένα σόου που μπορεί να τους προσφέρει, εκτός απόκαι πολλά άλλα.Τοπου το διαφοροποιούν σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα. Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στη βίλα ως ζευγάρια, δεν τους λείπει το φαγητό ή οτιδήποτε άλλο και ζουν σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον με όλες τις ανέσεις. Ομως, για να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να φύγουν με το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι. Η σχέση τους πρέπει να στηρίζεται σε έξι βασικά θεμέλια:Μόνο έτσι θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στις δοκιμασίες του BOTC.Ολα τα ζευγάρια ξεκινούν έχοντας στον λογαριασμό τους 100.000 ευρώ, τα οποία διατηρούν, χάνουν ή αυξάνουν ανάλογα με τις επιδόσεις τους στις δοκιμασίες που θα αντιμετωπίζουν. O Παναγιώτης Βασιλάκος είναι ο παρουσιαστής του σόου και έχει πάρει τη θέση του στην Αρένα του «Battle of the Couples». Θα παρουσιάζει τα αγωνίσματα που θα φέρουν στα άκρα τα ζευγάρια και θα πυροδοτήσουν εντάσεις μεταξύ τους. Θα είναι στο πλευρό τους, να τους εμψυχώνει στα δύσκολα και να τους επιβραβεύει όταν κερδίζουν.και έχει τη δική της αγαπημένη γωνιά στη βίλα του παιχνιδιού. Εκεί θα πλησιάζει τα ζευγάρια, θα μαθαίνει τα μυστικά τους, θα τους βάζει τις πιο διασκεδαστικές δοκιμασίες, ενώ θα διοργανώνει και τα πιο φαντασμαγορικά θεματικά πάρτυ.και ο, ή αλλιώς Meech (Μητς), είναι μαζί μόνο έξι μήνες, αλλά οι στιγμές που έχουν ζήσει είναι πολύ δυνατές! Η μουσική τούς έφερε κοντά και τους έκανε ζευγάρι: ηείναι τράπερ και οράπερ. Οείναι Ελληνοαμερικανός που ζει και εργάζεται τον περισσότερο χρόνο στην Αμερική, αλλά πηγαινοέρχεται όσο πιο συχνά μπορεί. Η ιδέα να συμμετάσχουν στο «Battle of the Couples» ήταν της Ιουλίας, την οποία αγχώνει η συγκατοίκηση με τα άλλα ζευγάρια γιατί είναι οξύθυμη και μπλέκει εύκολα σε καβγάδες. Και οι δύο είναι ετοιμοπόλεμοι και, αν κερδίσουν, με τα χρήματα θέλουν να αγοράσουν το δικό τους σπίτι στο οποίο θα έχουν στούντιο για να ηχογραφούν τα ντουέτα τους!και οείναι από την Κέρκυρα, είναι μαζί ενάμιση χρόνο και τον έναν συγκατοικούν. Οείναι social media star και ηήταν θαυμάστριά του. Μια μέρα τον είδε από κοντά σε ένα νυχτερινό μαγαζί και ο έρωτας, εκτός από κεραυνοβόλος, ήταν και αμφίδρομος. Το πρώτο φλερτ ήρθε με μια κοινή τους selfie, ενώ το πρώτο φιλί το έδωσαν με φόντο την Ακρόπολη και υπό το φως του φεγγαριού. Οέχει πολύ ιδιαίτερο χιούμορ, το οποίο και χρησιμοποιεί στις φάρσες που τον έχουν κάνει viral και στα social media. Με το έπαθλο θέλουν να ανοίξουν ένα μαγαζί με καφέ και brunch, αλλά και ένα e-shop με ρούχα σεταρισμένα για ζευγάρια.και οέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, είναι μαζί τρία χρόνια και συγκατοικούν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Οέχει κάνει πολλές δουλειές μέχρι τώρα: από τεχνικός αγωνιστικών αυτοκινήτων μέχρι παραγωγός μουσικών events. Σε ένα event γνωρίστηκε με τηνό,τι καλύτερο του έχει συμβεί εν ώρα εργασίας, όπως λέει ο ίδιος. Η Κρίστη έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία και Μουσική, μιλάει πέντε γλώσσες κι ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι. Το ζευγάρι μοιράζεται το ίδιο πάθος για τη μυθολογία, τη φιλοσοφία και την αυτοβελτίωση. Η αγάπη τουγια τηνείναι δυνατή. Κάποια στιγμή μάλιστα της έκανε δημόσια πρόταση γάμου! Γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του στη διάρκεια τηλεοπτικού μουσικού σόου που συμμετείχε ηκαι της ζήτησε να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί. Από το ότι ακόμη δεν έχουν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά και από δηλώσεις που έχει κάνει ο Κώστας σχετικά με τον θεσμό του γάμου, φαίνεται ότι θα αργήσει ως γεγονός... Και οι δύο δεν ανέχονται τις αερολογίες και θεωρούν ότι ξεχωρίζουν από το πλήθος. Με το χρηματικό έπαθλο του «Battle of the Couples» θέλουν να κάνουν τον γύρο του κόσμου με μια μεγάλη στάση στη Λατινική Αμερική.και οείναι μαζί οκτώ χρόνια, παντρεύτηκαν πριν από ενάμιση χρόνο και έχουν ένα αγοράκι 2,5 ετών. Οείναι πρωταθλητής πυγμαχίας, ενώ τηςη καριέρα είναι οο «επίγειος θεός» της. Στο πρώτο τους ραντεβού οπήγε με μια ανθοδέσμη από 99 κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα μπλε να συμβολίζει τον ίδιο. Το όνειρό τους είναι να αγοράσουν ένα αγρόκτημα στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη, με άλογα, παγόνια και μία τίγρη.και οαπό την Κύπρο ταξιδεύουν την αγάπη τους σε κάθε γωνιά της Γης. Εχοντας αφήσει τις δουλειές τους για να γίνουν travel bloggers και να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τα ταξίδια τους στο κοινό, είναι ζευγάρι εδώ και τέσσερα χρόνια. Γνωρίστηκαν σε μια συναυλία και ο έρωτας ήταν αστραπιαίος, ενώ η πρόταση γάμου του Πάνου στηδεν άργησε να έρθει, με όλα τα ρομαντικά στοιχεία: ηλιοβασίλεμα σε μια μαγευτική παραλία και τον Πάνο γονατιστό να έχει γράψει με πέτρες στην άμμο: «Με παντρεύεσαι;». Ηκουβαλούσε στο σακίδιο πλάτης το δαχτυλίδι του αρραβώνα για μέρες, χωρίς να ξέρει τίποτα! Εχουν όνειρο να κάνουν τον γάμο τους στο Μπαλί και να αποκτήσουν ένα σπίτι εκεί.και οένιωσαν μοιραία έλξη ο ένας για τον άλλον από το πρώτο κιόλας ραντεβού στον Λευκό Πύργο, πριν από τρία χρόνια. Με όνειρο να γίνει παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής μόδας, οβρήκε τη μούσα του στο πρόσωπο τηςπου είναι personal trainer. Θέλουν να βγουν νικητές από το «Battle of the Couples» ώστε με τα χρήματα που θα κερδίσουν να ανοίξουν μία μπουτίκ με ιδιαίτερα ρούχα με την υπογραφή τουκαι έναν χώρο όπου ηθα διδάσκει πιλάτες.και οαγαπούν και οι δύο τον χορό. Αλλωστε γνωρίστηκαν στη σχολή χορού τουόταν ηπου είναι make up artist, ξεκίνησε μαθήματα μαζί με την αδελφή της. Η σχέση τους μετράει οκτώ χρόνια, από τότε που ένα περιστατικό έδωσε στοντην ευκαιρία να κάνει το πρώτο βήμα: σ’ ένα σόου της σχολής, όταν οεπέστρεψε στο καμαρίνι του για να αλλάξει για το επόμενο χορευτικό, βρήκε τηνγυμνή να αλλάζει και εκείνη! Η αμήχανη στιγμή που ακολούθησε τους έφερε κοντά και από τότε είναι αχώριστοι. Θέλουν να αναδειχθούν ζευγάρι της χρονιάς και να μπορέσουν να αγοράσουν το δικό τους σπίτι.και οέρχονται από την Κρήτη και είναι μαζί μόνο οκτώ μήνες. Γνήσιος Κρητικός από τα Ανώγεια, οείναι φιλόλογος, χορεύει πεντοζάλη και του αρέσει να κάνει εκπλήξεις, όπως η συμμετοχή του ζευγαριού στο «Battle of the Couples», για την οποία η Εβελίνα έμαθε λίγες ώρες προτού μπουν στη βίλα! Ηπου είναι δημοσιογράφος στο επάγγελμα, ενθουσιάστηκε με αυτή την έκπληξη και το ζευγάρι θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει το χρηματικό έπαθλο που θα τους βοηθήσει να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και να πάνε ένα ταξίδι μαζί στην Ιταλία.και οδηλώνουν περήφανοι νησιώτες από τα Κουφονήσια. Οπου είναι ψαράς έριξε δίχτυα και βρήκε τη «ζαργάνα» του, όπως αποκαλεί τηνπου παράτησε την Αθήνα για να ζήσει μαζί του στο νησί. Εκείνη έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στη σχέση τους που μετράει δύο χρόνια, ενώ το χιούμορ τουείναι πηγή δύναμης και οι μπούκλες του η αδυναμία τηςΜαζί θέλουν να γίνουν η ψυχή του «Battle of the Couples» και να βγουν νικητές ώστε να ανοίξουν τη δική τους ψαροταβέρνα στο νησί, αλλά και να παντρευτούν.