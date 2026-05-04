Η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου
Όπως είπε ο Ζόζεφ Αούν η συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, για την οποία πιέζουν οι ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα ότι μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε συνάντησης με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν να πραγματοποιήσει.

Ο Αούν επανέλαβε ότι «η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για μια συνάντηση» με τον Ισραηλινό ηγέτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

«Πρέπει να επιτευχθεί αρχικά μια συμφωνία ασφαλείας» και να πετύχουμε «την παύση της ισραηλινής επιθετικότητας» κατά του Λιβάνου, πρόσθεσε.

