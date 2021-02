Η Σάσα Σταμάτη ως άλλη νεράιδα, το έριξε στο χορό με το παλικάρι του Battle of the Couples

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του, η Σάσα Σταμάτη χορεύει με τον Γιώργο το… κοπέλι του Battle of the Couples και το ντουέτο έχει «κουζουλάνει» κόσμο… Battle of the Couples: