Just stylish: Με αέρα Νέας Υόρκης και στυλ εμπνευσμένο από την Beat Generation των 60s, το look του Νίκου Κοκλώνη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με μια ακόμα ενδυματολογική επιλογή που κλείνει με νόημα το μάτι σε ένα τηλεοπτικό τοπίο που εδώ και καιρό έχει χάσει το στυλιστικό του edge –χωρίς ενδιαφέρουσες επιλογές που παλιότερα ήταν αυτές που προκαλούσαν μια ευχάριστη έκπληξη στο κοινό-, ο Νίκος Κοκλώνης μετά τοτου προηγούμενου Σαββάτου που σχολιάστηκε στα social media, έκανε μια ακόμα εμφάνιση-statement.Με ένα σύνολο της pre-fall κολεξιόν του χαρισματικούγια τον οίκο, ο Νίκος Κοκλώνης έδωσε μια δόσηστηβραδιά που παρουσίασε το Just The Two Of Us τ ο βράδυ του Σαββάτου.Με έμπνευση τηνστα τέλη του ‘50 και τις αρχές του ‘60 και με «σημαία» του ένα γοητευτικό coolness με ροκ διάθεση, ο βελγικής καταγωγής creative director του οίκου Saint Laurent δημιούργησε μια κολεξιόν που κερδίζει τις εντυπώσεις και ο Νίκος Κοκλώνης υιοθέτησε, προσαρμόζοντάς τη στο δικό του ιδιαίτερο στυλ.Οι fashion stylistsκαιπου επιμελούνται τις εμφανίσεις του Νίκου Κοκλώνη, επέλεξαν ένα snow-leopard, ασπρόμαυρο πουκάμισο από μεταξωτό κρεπ που έδωσε μια πιο… wild νότα στην εμφάνιση, συνδυάζοντάς το με μονόπετο μακρύ σακάκι σε φωτεινό μαύρο, με “diamond” λεπτομέρειες. Το σύνολο συμπληρώθηκε με μαύρο παντελόνικαι Chelsea boots του οίκουΣε ένα σόου όπως το Just The 2 Of Us που τα πάντα μοιάζουν προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, το look του-που ασχολείται με το κάθε τι που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να υπογραμμίσει την αίσθηση πως τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη- δεν θα μπορούσε παρά να είναι ξεχωριστό και διακριτό, με ιδιαίτερη αισθητική, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στην ισοπεδωτική στιλιστική μαζικοποίηση της TV που χαρίζει πλούσιο υλικό για θέματα του τύπου «ποια/ποιος το φόρεσε καλύτερα».