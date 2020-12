J2US: Η μεγάλη έκπληξη για τη γιορτή του Νίκου Κοκλώνη και η συγκίνησή του

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c7l7n2qduqld-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c7l84hcpmtep-sf)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το J2US επέστρεψε στις οθόνες μας με ιδιαίτερα χορευτικά και άκρως ανεβασμένη διάθεση! Mετά τις 00:00 οείχε την ονομαστική του εορτή. Γι’ αυτό τον λόγο, οι συμμετέχοντες του Just the 2 of us άρχισαν να στέλνουν ευχές στον οικοδεσπότη του μουσικού show. Όμως δεν ήταν οι μόνοι, αφού οι συνεργάτες του ετοίμασαν στον παρουσιαστή μία μεγάλη έκπληξη!Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του show έπαιξαν στο video wall δύο βιντεάκια με ευχές από διάσημους celebrities και φίλους του Νίκου Κοκλώνη.ήταν τα πρόσωπα που εμφανίστηκαν στο πρώτο βίντεο και έστειλαν τις ευχές τους στον εορτάζοντα.Μετά την προβολή του βίντεο οεξομολογήθηκε ότι συγκινήθηκε πολύ! «Ξέρετε εγώ κάνω τηλεόραση – ευτυχώς – επειδή μου αρέσει… Δεν χρειάζεται να την κάνω, αλλά πραγματικά περνάω τέλεια. Όταν, λοιπόν, ξεκίνησα να κάνω όλο αυτό με, τώρα είμαι στα 800, γνώρισα εσάς και για μένα είστε οικογένειά μου και σας ευχαριστώ», είπε χαρακτηριστικά.Λίγο αργότερα προβλήθηκε ένα ακόμα βίντεο με τις ευχές της, της