Λάθη σε ταινίες: 11 φορές που οι στυλίστες... τα έκαναν θάλασσα

Παρόλο που υπάρχουν δεκάδες επαγγελματίες που ασχολούνται με την εμφάνιση των χαρακτήρων που υποδύονται οι ηθοποιοί, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν γίνει λάθη.Στη σημερινήσυγκεντρώσαμε μερικά από αυτά τα λάθη που συναντήσαμε σε δημοφιλείς ταινίες στον κινηματογράφο.Ανεξάρτητα από το πόσο «μοντέρνα» παρουσιάστηκε ηστο φιλμ Gone with the Wind , θα ήταν αδύνατο να μπορέσει να προβλέψει τις τάσεις της μόδας τόσες δεκαετίες νωρίτερα. Το διάσημο κόκκινο φόρεμα της με φτερά και στρας δεν έχει καμία σχέση με τη μόδα τουκαι ήταν περισσότερο εμπνευσμένο από το στυλ της δεκαετίας του 1930 και του 1940.Προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια ρομαντική εμφάνιση, οι στυλίστες της ταινίας, αγνόησαν τα ιστορικά γεγονότα. Ο χαρακτήρας του Brad Pitt έχει όμορφα ξανθά μαλλιά και γένια, αλλά αυτή η εμφάνιση δεν ήταν αποδεκτή τη δεκαετία που λάμβαναν χώρα τα γεγονότα του φιλμ. Οι περισσότεροι άνδρες επέλεγαν το μουστάκι και είχαν πάντα τα μαλλιά τους κοντά.