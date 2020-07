Lucifer: Oι δημιουργοί κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν

Το Lucifer είναι αμερικάνικη αστυνομική κωμική δραματική τηλεοπτική σειρά που αναπτύχθηκε από τον Tom Kapinos και έκανε πρεμιέρα στο Fox στις 25 Ιανουαρίου του 2016. O Tom Ellis είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς, υποδυόμενος τον Lucifer Morningstar.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η πολυαναμένομενη πέμπτη σεζόν της σειράςτου Netflix θα προβληθεί στις 21 Αυγούστου 2020 αλλά οι δημιουργοί, σε συνεργασία με το, θέλησαν να μοιραστούν μαζί μας τις πρώτες φωτογραφίες από ένα σπέσιαλ επεισόδιο που θα δούμε στον νέο κύκλο.Πρόκειται για το τέταρτο επεισόδιο που θα έχει τίτλο «It Never Ends Well for the Chicken» και θα μας μεταφέρει στη δεκαετία του 40, όταν ο Lucifer επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Λος Άντζελες.Η showrunnerαποκάλυψε ότι το κοινό δεν θα μπορεί να πάρει τα μάτια του από τον Lucifer στο συγκεκριμένο επεισόδιο, αφού ο ηθοποιός είναι φτιαγμένος γι’ αυτό το στυλ, θυμίζοντας τον Cary Grant.Η Modrovich υποστηρίζει ότι ο Tom Ellis θυμίζει το παλιό Χόλιγουντ με την υπέρτατη κομψότητα και γοητεία του. Το επεισόδιο δηλώνει θα είναι άκρως ξεχωριστό με μια μοναδική σκηνοθεσία σε ασπρόμαυρο φόντο.