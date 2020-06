Netflix: Αυτά είναι τα τραγούδια της δικής του Eurovision

Παρά τις γνωστές δυσκολίες, το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του φέρνει την καλύτερη διάθεση για συναρπαστικές εμπειρίες. Φέτος στην κορυφή της λίστας βρίσκεται λόγω συνθηκών ο εναλλακτικός τουρισμός, αλλά και το Red Bull Zero, το νέο ενεργειακό ποτό που δεν περιέχει ούτε ζάχαρη ούτε θερμίδες!

Μπορεί ο κορωνοϊός να έβαλε φρένο στα σχέδια της φετινής Eurovision, το Netflix, ωστόσο, φρόντισε να αναπληρώσει το κενό με κάτι πολύ σχετικό. Πρόκειται για την ταινία «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga», σε σκηνοθεσία του David Dobkin, με πρωταγωνιστές τους Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens, Demi Lovato και Pierce Brosnan.

Το σάουντρακ της ταινίας με τα μουσικά θέματα και τα τραγούδια που ακούγονται σε αυτήν, στο οποίο συμμετέχει τόσο ο Will Ferrell όσο και τα υπόλοιπα μέλη του καστ, κυκλοφορεί από την Panik Records. Ανάμεσα στα κομμάτια ξεχωρίζει, κατά κοινή ομολογία, το «In The Mirror» από την υποψήφια για βραβείο Grammy Demi Lovato.

Η ταινία διηγείται την ιστορία δύο μουσικών οι οποίοι αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν την χώρα τους στον ευρωπαικό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι κόποι τους, οι αγωνίες τους, τα όνειρά τους ξετυλίγονται σε ένα περιβάλλον στο οποίο η μουσική διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.



