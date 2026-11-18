Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από πτώση από παράθυρο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη
Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από πτώση από παράθυρο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη
Ο ανήλικος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας πολλαπλά τραύματα - Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου
Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» μεταφέρθηκε 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από παράθυρο πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί. Ο ανήλικος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί. Ο ανήλικος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.
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