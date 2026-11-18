Οκτώ Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας «βία και νοθεία» σε εκλογικές διαδικασίες των Ενώσεων Βορειοανατολικής και Δυτικής Αττικής





Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΑΣΥ που είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των Αστυνομικών, το πανελλαδικό συνέδριο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στο πανελλαδικό συνέδριο με αντιπροσώπους τους ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος των μελών που ψήφισαν για την εκλογή τους. Η αναλογία αυτή ορίζεται ως ένας αντιπρόσωπος ανά πενήντα ψηφίσαντα μέλη. Εννοείται ότι για να ψηφίσουν τα μέλη των σωματείων πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δηλαδή να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους προς το εκάστοτε σωματείο.







Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αγωγή, οι δύο συγκεκριμένες ενώσεις πραγματοποίησαν ταυτόχρονα σχεδόν τις εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή των αντιπροσώπων τους στο συνέδριο και «αρκετές εκατοντάδες δήθεν οικονομικά τακτοποιημένα «μέλη» τους ψήφισαν παράνομα στις δύο αυτές πρωτοβάθμιες Ενώσεις. Συγκεκριμένα φέρεται όπως ισχυρίζονται να ψήφισαν παράνομα 701 «μέλη» στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής και στην Ένωση της Δυτικής Αττικής 601 «μέλη»».



Περαιτέρω δε, στην αγωγή αναφέρεται ότι «ψήφισαν παράνομα στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων δόκιμοι αστυνομικοί υπάλληλοι, ήτοι σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν είχαν την ιδιότητα του αστυνομικού υπαλλήλου, είχαν δε μάλιστα κάποιοι εξ αυτών εκλεγεί και ως Αντιπρόσωποι οι οποίοι και έλαβαν τη νομιμοποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Ομοσπονδίας να συμμετάσχουν στο 36ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο και στις ψηφοφορίες αυτού».







Επιπλέον όπως λένε οι ενάγοντες «υπήρξαν περισσότεροι από 88 κοινοί ψηφίσαντες και στις δυο αυτές Ενώσεις ενώ στους εκλογικούς καταλόγους αυτών εμφανίζονται κοινά εγγεγραμμένα 100 μέλη των δυο αυτών Ενώσεων».



Παρά του εξώδικου που στάλθηκε στο προεδρείο του Συνεδρίου να μην νομιμοποιήσει και να μην επιτρέψει την συμμετοχή των αντιπροσώπων των δυο αυτών Ενώσεων που διπλασίασαν «αυθαίρετα και αντικαταστατικά τον αριθμό των αντιπροσώπων τους χωρίς να το δικαιούνται» το προεδρείο επέτρεψε κανονικά την συμμετοχή τους.

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Πώς αυξήθηκαν οι αντιπρόσωποι Σύμφωνα με όσα περιγράφονται και καταγγέλλονται στην αγωγή, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής νομιμοποιήθηκε από το Προεδρείο του Συνεδρίου να μετάσχει με 53 αντιπροσώπους. Όμως όπως αναφέρεται τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ήταν το Α τρίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 1736, το Β τρίμηνο ήταν 1687 και το Γ τρίμηνο ήταν 1940 μέλη. Οι αριθμοί των τακτοποιημένων οικονομικά μελών της εν λόγω Ένωσης προκύπτει όπως λένε οι ενάγοντες από τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έτσι ώστε να παρακρατούνται οι συνδρομές απευθείας από τη μισθοδοσία των αστυνομικών.



Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των αρχαιρεσιών όπως αναφέρουν στην αγωγή «φέρονται να ψήφισαν 2641 αστυνομικοί- δήθεν οικονομικά τακτοποιημένα μέλη αυτής, δηλαδή τουλάχιστον περισσότερα από 701 «μέλη» τα οποία δεν είχαν δικαίωμα ψήφου». Έτσι, όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες εκλέχτηκαν 14 περισσότεροι αντιπρόσωποι.



Στην εν λόγω Ένωση υποστηρίζουν επίσης ότι συμμετείχαν και 23 συνταξιούχοι αστυνομικοί οι οποίοι δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη αντιπροσώπων. Ακόμα στις αρχαιρεσίες της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής όπως αναφέρουν οι ενάγοντες ψήφισαν και 61 μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παραθέτοντας μάλιστα και τα ονόματα τους όπως και των συνταξιούχων.



Όσον αφορά τις αρχαιρεσίες ανάδειξης αντιπροσώπων της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής η οποία συμμετείχε με 47 αντιπροσώπους στο πανελλαδικό συνέδριο οι ενάγοντες αναφέρουν ότι τα 1717 τακτοποιημένα μέλη του Γ τριμήνου “φέρονται να ψήφισαν 2.328 αστυνομικοί- δήθεν οικονομικά τακτοποιημένοι, δηλαδή τουλάχιστον περισσότερα από 611 μέλη» ενώ επιπλέον όπως αναφέρουν “παράνομα και αντικαταστατικά έλαβαν μέρος στις εκλογές 341 δόκιμοι υπαστυνόμοι οι οποίοι φοιτούσαν κατά την συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία σε σχολή Αστυφυλάκων και δεν έχουν ως γνωστό την ιδιότητα του αστυνομικού υπαλλήλου» παραθέτοντας στην αγωγή όλα τα ονόματα ενώ επισημαίνουν ότι οι δόκιμοι υπαστυνόμοι - σπουδαστές δεν δικαιούνται να αποτελούν μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων. Ακόμα αναφέρουν οι ενάγοντες ότι στην εκλογική διαδικασία της εν λόγω Ένωσης φέρεται να ψήφισαν χωρίς να το δικαιούνται 202 μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παραθέτοντας και για αυτή την περίπτωση τα ονόματα τους.



«Βία και νοθεία» κατά τις διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων στις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής οι οποίοι συμμετείχαν στο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ καταγγέλλουν οκτώ Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων της χώρας καθώς και 21 αστυνομικοί μέλη Ενώσεων ζητώντας στην αγωγή που έχουν καταθέσει να αναγνωριστούν ως άκυρες οι νομιμοποιήσεις Αντιπροσώπων των δυο Ενώσεων και να ακυρωθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο 36ο πανελλήνιο συνέδριο της.Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΑΣΥ που είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των Αστυνομικών, το πανελλαδικό συνέδριο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στο πανελλαδικό συνέδριο με αντιπροσώπους τους ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος των μελών που ψήφισαν για την εκλογή τους. Η αναλογία αυτή ορίζεται ως ένας αντιπρόσωπος ανά πενήντα ψηφίσαντα μέλη. Εννοείται ότι για να ψηφίσουν τα μέλη των σωματείων πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δηλαδή να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους προς το εκάστοτε σωματείο.Κι εδώ σύμφωνα με την μακροσκελέστατη αγωγή που έχει κατατεθεί παρουσιάζονται σημαντικές ανακρίβειες ως προς τα μέλη που έχουν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων βορειοανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής και ως προς αυτά που ψήφισαν και τελικώς όπως λένε αύξησαν τον αριθμό των αντιπροσώπων τους με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο 36ο πανελλαδικό συνέδριο των αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα με θέματα τον διοικητικό απολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό, την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής, τον προϋπολογισμό κ.ά.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αγωγή, οι δύο συγκεκριμένες ενώσεις πραγματοποίησαν ταυτόχρονα σχεδόν τις εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή των αντιπροσώπων τους στο συνέδριο και «αρκετές εκατοντάδες δήθεν οικονομικά τακτοποιημένα «μέλη» τους ψήφισαν παράνομα στις δύο αυτές πρωτοβάθμιες Ενώσεις. Συγκεκριμένα φέρεται όπως ισχυρίζονται να ψήφισαν παράνομα 701 «μέλη» στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής και στην Ένωση της Δυτικής Αττικής 601 «μέλη»».Περαιτέρω δε, στην αγωγή αναφέρεται ότι «ψήφισαν παράνομα στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων δόκιμοι αστυνομικοί υπάλληλοι, ήτοι σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν είχαν την ιδιότητα του αστυνομικού υπαλλήλου, είχαν δε μάλιστα κάποιοι εξ αυτών εκλεγεί και ως Αντιπρόσωποι οι οποίοι και έλαβαν τη νομιμοποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Ομοσπονδίας να συμμετάσχουν στο 36ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο και στις ψηφοφορίες αυτού».Ακόμα καταγγέλλεται μέσα από την αγωγή ότι στην Ένωση Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής ψήφισαν και 23 συνταξιούχοι αστυνομικοί, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται να έχουν αποστρατευθεί από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ήδη το 2022 καθώς και ότι στις εκλογές των δυο αυτών Ενώσεων εμφανίζονται να ψήφισαν μέλη άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων «κάποια εκ των οποίων αργότερα βεβαίωσαν υπεύθυνα ότι δεν είχαν καν ψηφίσει στις εν λόγω εκλογές των αντιπροσώπων έχοντας προφανώς πλαστοπροσωποιηθεί».Επιπλέον όπως λένε οι ενάγοντες «υπήρξαν περισσότεροι από 88 κοινοί ψηφίσαντες και στις δυο αυτές Ενώσεις ενώ στους εκλογικούς καταλόγους αυτών εμφανίζονται κοινά εγγεγραμμένα 100 μέλη των δυο αυτών Ενώσεων».Παρά του εξώδικου που στάλθηκε στο προεδρείο του Συνεδρίου να μην νομιμοποιήσει και να μην επιτρέψει την συμμετοχή των αντιπροσώπων των δυο αυτών Ενώσεων που διπλασίασαν «αυθαίρετα και αντικαταστατικά τον αριθμό των αντιπροσώπων τους χωρίς να το δικαιούνται» το προεδρείο επέτρεψε κανονικά την συμμετοχή τους.Σύμφωνα με όσα περιγράφονται και καταγγέλλονται στην αγωγή, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής νομιμοποιήθηκε από το Προεδρείο του Συνεδρίου να μετάσχει με 53 αντιπροσώπους. Όμως όπως αναφέρεται τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ήταν το Α τρίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 1736, το Β τρίμηνο ήταν 1687 και το Γ τρίμηνο ήταν 1940 μέλη. Οι αριθμοί των τακτοποιημένων οικονομικά μελών της εν λόγω Ένωσης προκύπτει όπως λένε οι ενάγοντες από τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έτσι ώστε να παρακρατούνται οι συνδρομές απευθείας από τη μισθοδοσία των αστυνομικών.Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των αρχαιρεσιών όπως αναφέρουν στην αγωγή «φέρονται να ψήφισαν 2641 αστυνομικοί- δήθεν οικονομικά τακτοποιημένα μέλη αυτής, δηλαδή τουλάχιστον περισσότερα από 701 «μέλη» τα οποία δεν είχαν δικαίωμα ψήφου». Έτσι, όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες εκλέχτηκαν 14 περισσότεροι αντιπρόσωποι.Στην εν λόγω Ένωση υποστηρίζουν επίσης ότι συμμετείχαν και 23 συνταξιούχοι αστυνομικοί οι οποίοι δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη αντιπροσώπων. Ακόμα στις αρχαιρεσίες της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής όπως αναφέρουν οι ενάγοντες ψήφισαν και 61 μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παραθέτοντας μάλιστα και τα ονόματα τους όπως και των συνταξιούχων.Όσον αφορά τις αρχαιρεσίες ανάδειξης αντιπροσώπων της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής η οποία συμμετείχε με 47 αντιπροσώπους στο πανελλαδικό συνέδριο οι ενάγοντες αναφέρουν ότι τα 1717 τακτοποιημένα μέλη του Γ τριμήνου “φέρονται να ψήφισαν 2.328 αστυνομικοί- δήθεν οικονομικά τακτοποιημένοι, δηλαδή τουλάχιστον περισσότερα από 611 μέλη» ενώ επιπλέον όπως αναφέρουν “παράνομα και αντικαταστατικά έλαβαν μέρος στις εκλογές 341 δόκιμοι υπαστυνόμοι οι οποίοι φοιτούσαν κατά την συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία σε σχολή Αστυφυλάκων και δεν έχουν ως γνωστό την ιδιότητα του αστυνομικού υπαλλήλου» παραθέτοντας στην αγωγή όλα τα ονόματα ενώ επισημαίνουν ότι οι δόκιμοι υπαστυνόμοι - σπουδαστές δεν δικαιούνται να αποτελούν μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων. Ακόμα αναφέρουν οι ενάγοντες ότι στην εκλογική διαδικασία της εν λόγω Ένωσης φέρεται να ψήφισαν χωρίς να το δικαιούνται 202 μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παραθέτοντας και για αυτή την περίπτωση τα ονόματα τους.

«Είναι ανεπίτρεπτο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε εκλογικές διαδικασίες, πόσο δε μάλλον αστυνομικών. Ειδικά το γεγονός ότι υπάρχουν συνάδελφοι, είτε εν ενεργεία είτε συνταξιούχοι, που φαίνονται να ψήφισαν ενώ δεν ξέρουν καν ότι ψήφισαν αποδεικνύει το πόσο διάτρητο είναι το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αφού δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και θα πρέπει άμεσα αυτό να λυθεί. Πέραν τούτου, αυτοί οι οποίοι διέπραξαν όλα αυτά τα αδικήματα όχι μόνο δεν θα έπρεπε να ασχολούνται με το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας» δήλωσε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Τσαϊρίδης.