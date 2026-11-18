Ο ρόλος του Edris Jahangiri Mavaneh και η σύνδεσή του με μυστικές υπηρεσίες της Τεχεράνης

Με τον φερόμενο ως εγκέφαλο του σχεδίου δολοφονίας Ελληνα, εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματία, συναντήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οι τρεις από τους πέντε άνδρες που θα έφερναν εις πέρας το σχέδιο. Η συνάντηση έγινε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες των διωκτικών αρχών της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΥΠ. Ο «εγκέφαλος» του δικτύου, Edris Jahangiri Mavaneh, φέρεται να έχει άμεση σύνδεση με ιρανικές μυστικές υπηρεσίες και ο ρόλος του είναι να στρατολογεί άτομα για λογαριασμό αυτών των υπηρεσιών. Στόχος είναι να κάνουν δολοφονίες και δολιοφθορές χωρίς να ενοχοποιείται το Ιράν.



Ενας από τους συλληφθέντες είχε εντοπιστεί στην Ελλάδα και παραδόθηκε στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Η σύλληψή του έγινε λίγο πριν περάσει τα ελληνικά σύνορα προς την Τουρκία και ισχυρίστηκε ότι πήγαινε μέσω Ελλάδας να αγοράσει υφάσματα στη γειτονική χώρα.

Όλοι οι συλληφθέντες το προηγούμενο διάστημα είχαν βρεθεί στο Ιράν, ωστόσο η διαδρομή που είχαν ακολουθήσει δεν είναι ακόμη ξεκαθαρισμένη πλήρως.