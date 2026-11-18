Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
«Κλαίει κόσμος» με τα πρόστιμα του νέου ΚΟΚ - Ερχονται άμεσα αλλαγές
Άμεσα αναμένεται να προωθηθεί η υπουργική απόφαση για αλλαγές σε πρόστιμα του ΚΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες του newsauto, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επανεξέταση των αφαιρέσεων άδειας οδήγησης. Υψηλόβαθμα στελέχη της Τροχαίας είχαν επισημάνει εδώ και καιρό στην κυβέρνηση ότι ορισμένες κυρώσεις προκαλούν δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση στους πολίτες.
Η συζήτηση αφορά τόσο το ύψος των χρηματικών προστίμων όσο και τις συνέπειες που έχει η στέρηση του διπλώματος, ιδιαίτερα για ανθρώπους που χρειάζονται καθημερινά το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα για την εργασία τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιπτώσεις στις οποίες ακόμη και μια παράβαση των 30 ευρώ μπορεί να συνοδεύεται από δέκα ημέρες χωρίς άδεια οδήγησης.
Την κυβερνητική πρόθεση για διορθώσεις επιβεβαίωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αναγνωρίζοντας ότι η Τροχαία έχει καταγράψει υπερβολές. Όπως ανέφερε, το ζήτημα έχει εξεταστεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και έχει συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. «Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες», δήλωσε χαρακτηριστικά.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr