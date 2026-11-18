Η συζήτηση αφορά τόσο το ύψος των χρηματικών προστίμων όσο και τις συνέπειες που έχει η στέρηση του διπλώματος, ιδιαίτερα για ανθρώπους που χρειάζονται καθημερινά το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα για την εργασία τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιπτώσεις στις οποίες ακόμη και μια παράβαση των 30 ευρώ μπορεί να συνοδεύεται από δέκα ημέρες χωρίς άδεια οδήγησης.

Την κυβερνητική πρόθεση για διορθώσεις επιβεβαίωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αναγνωρίζοντας ότι η Τροχαία έχει καταγράψει υπερβολές. Όπως ανέφερε, το ζήτημα έχει εξεταστεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και έχει συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. «Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες», δήλωσε χαρακτηριστικά.





