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Χιλιάδες πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος για τα τζάμια του αυτοκινήτου
Χιλιάδες πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος για τα τζάμια του αυτοκινήτου
Χιλιάδες πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος για τα τζάμια του αυτοκινήτου
UPD:
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 στο Κολωνάκι, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών έλεγξαν εταιρικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Τα σκουρόχρωμα τζάμια φέρονται να ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η Mercedes κίνησε την υποψία των αστυνομικών.
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UPD:
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