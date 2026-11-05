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Προκηρύσσονται 155 μόνιμες θέσεις γιατρών σε Κέντρα Υγείας, επίδομα 1.500 ευρώ για 27 δομές σε ακριτικά νησιά
Προκηρύσσονται 155 μόνιμες θέσεις γιατρών σε Κέντρα Υγείας, επίδομα 1.500 ευρώ για 27 δομές σε ακριτικά νησιά
Επαναπροκηρύσσονται 143 άγονες θέσεις και προστίθενται 12 νέες – Οικονομικά κίνητρα έως 18.000 ευρώ ετησίως για τη στελέχωση νησιωτικών δομών
Την προκήρυξη 155 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία σε ολόκληρη τη χώρα ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/11) το υπουργείο Υγείας. Για 27 θέσεις σε απομονωμένα και ακριτικά νησιά προβλέπεται πρόσθετη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ, με στόχο την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού σε περιοχές όπου παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις.
Η σχετική απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί στη «Διαύγεια» και αφορά θέσεις διαφορετικών βαθμών και ειδικοτήτων, οι οποίες κατανέμονται και στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.
Ωστόσο, από τις 155 θέσεις, οι 143 αποτελούν επαναπροκήρυξη θέσεων που είχαν παραμείνει ακάλυπτες σε προηγούμενες διαδικασίες του 2026, ενώ οι υπόλοιπες 12 προέρχονται από το υπόλοιπο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του ίδιου έτους.
Πρόκειται για την πέμπτη προκήρυξη που περιλαμβάνει θέσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέσα σε έναν χρόνο, από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Νοέμβριο του 2026.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στελέχωση δομών υγείας σε απομακρυσμένα και ακριτικά νησιά, όπου η προσέλκυση γιατρών παραμένει δύσκολη.
Για 27 από τις επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις προβλέπεται επιπλέον μηνιαίο επίδομα ύψους 1.500 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται για 12 μήνες τον χρόνο. Η οικονομική ενίσχυση εξασφαλίζεται μέσω δωρεάς του φιλανθρωπικού ιδρύματος «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION» του Ιδρύματος Χατζηϊωάννου.
Το πρόσθετο ποσό αντιστοιχεί σε 18.000 ευρώ ετησίως για κάθε δικαιούχο, πέραν των τακτικών αποδοχών του. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας esydoctors του υπουργείου Υγείας.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, επίσης στις 12:00. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός της προθεσμίας την αίτησή τους και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθειά μας για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Με τη νέα προκήρυξη 155 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ενισχύουμε τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερη προτεραιότητά μας αποτελεί η στελέχωση των δομών υγείας στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούμε και τη σημαντική προσφορά του Ιδρύματος Χατζηϊωάννου, χάρη στην οποία προβλέπεται πρόσθετη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 1.500 ευρώ για τους γιατρούς που θα στελεχώσουν 27 δομές σε ακριτικά νησιά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες στην κάλυψη ορισμένων θέσεων και γι' αυτό επιμένουμε, επαναπροκηρύσσοντας τις άγονες θέσεις και παρέχοντας πρόσθετα κίνητρα. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από το πού κατοικεί, να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».
Για την προκήρυξη πλήρωσης των 155 θέσεων, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε: «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αλλάζει με πράξεις, όχι με λόγια. Από τον Νοέμβριο του 2025 έως σήμερα, προχωράμε στην 5η κατά σειρά προκήρυξη που περιλαμβάνει δομές της ΠΦΥ. Επαναπροκηρύσσουμε ξανά και ξανά κάθε άγονη θέση, εξαντλώντας κάθε περιθώριο μέχρι να πετύχουμε την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Με τις 155 νέες θέσεις δυναμώνουμε περαιτέρω τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τη σημαντική συνέργεια με το Ίδρυμα Χατζηϊωάννου για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των γιατρών μας στα ακριτικά νησιά. Δεν μένουμε στις διαπιστώσεις, δίνουμε βιώσιμες λύσεις στα χρόνια προβλήματα στελέχωσης, χτίζοντας ένα ισχυρό, προσβάσιμο και ποιοτικό ΕΣΥ για κάθε πολίτη. Συνεχίζουμε σταθερά, με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα.»
Δείτε εδώ την έγκριση της προκήρυξης
Η σχετική απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί στη «Διαύγεια» και αφορά θέσεις διαφορετικών βαθμών και ειδικοτήτων, οι οποίες κατανέμονται και στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.
Ωστόσο, από τις 155 θέσεις, οι 143 αποτελούν επαναπροκήρυξη θέσεων που είχαν παραμείνει ακάλυπτες σε προηγούμενες διαδικασίες του 2026, ενώ οι υπόλοιπες 12 προέρχονται από το υπόλοιπο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του ίδιου έτους.
Πρόκειται για την πέμπτη προκήρυξη που περιλαμβάνει θέσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέσα σε έναν χρόνο, από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Νοέμβριο του 2026.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στελέχωση δομών υγείας σε απομακρυσμένα και ακριτικά νησιά, όπου η προσέλκυση γιατρών παραμένει δύσκολη.
Για 27 από τις επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις προβλέπεται επιπλέον μηνιαίο επίδομα ύψους 1.500 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται για 12 μήνες τον χρόνο. Η οικονομική ενίσχυση εξασφαλίζεται μέσω δωρεάς του φιλανθρωπικού ιδρύματος «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION» του Ιδρύματος Χατζηϊωάννου.
Το πρόσθετο ποσό αντιστοιχεί σε 18.000 ευρώ ετησίως για κάθε δικαιούχο, πέραν των τακτικών αποδοχών του. Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας esydoctors του υπουργείου Υγείας.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, επίσης στις 12:00. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός της προθεσμίας την αίτησή τους και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθειά μας για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Με τη νέα προκήρυξη 155 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ενισχύουμε τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερη προτεραιότητά μας αποτελεί η στελέχωση των δομών υγείας στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούμε και τη σημαντική προσφορά του Ιδρύματος Χατζηϊωάννου, χάρη στην οποία προβλέπεται πρόσθετη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 1.500 ευρώ για τους γιατρούς που θα στελεχώσουν 27 δομές σε ακριτικά νησιά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες στην κάλυψη ορισμένων θέσεων και γι' αυτό επιμένουμε, επαναπροκηρύσσοντας τις άγονες θέσεις και παρέχοντας πρόσθετα κίνητρα. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από το πού κατοικεί, να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».
Για την προκήρυξη πλήρωσης των 155 θέσεων, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε: «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αλλάζει με πράξεις, όχι με λόγια. Από τον Νοέμβριο του 2025 έως σήμερα, προχωράμε στην 5η κατά σειρά προκήρυξη που περιλαμβάνει δομές της ΠΦΥ. Επαναπροκηρύσσουμε ξανά και ξανά κάθε άγονη θέση, εξαντλώντας κάθε περιθώριο μέχρι να πετύχουμε την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Με τις 155 νέες θέσεις δυναμώνουμε περαιτέρω τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τη σημαντική συνέργεια με το Ίδρυμα Χατζηϊωάννου για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των γιατρών μας στα ακριτικά νησιά. Δεν μένουμε στις διαπιστώσεις, δίνουμε βιώσιμες λύσεις στα χρόνια προβλήματα στελέχωσης, χτίζοντας ένα ισχυρό, προσβάσιμο και ποιοτικό ΕΣΥ για κάθε πολίτη. Συνεχίζουμε σταθερά, με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα.»
Δείτε εδώ την έγκριση της προκήρυξης
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