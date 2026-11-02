Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα

Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 10,8 χιλιόμετρα

Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η προκαταρκτική εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4,1 Ρίχτερ.

Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης


Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10.59 το πρωί της Δευτέρας, εντοπίζεται 80 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 10,8 χιλιόμετρα.

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