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Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 10,8 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η προκαταρκτική εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4,1 Ρίχτερ.
Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10.59 το πρωί της Δευτέρας, εντοπίζεται 80 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 10,8 χιλιόμετρα.
Η προκαταρκτική εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4,1 Ρίχτερ.
Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10.59 το πρωί της Δευτέρας, εντοπίζεται 80 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 10,8 χιλιόμετρα.
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