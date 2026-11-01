Κύπρος: «Με πρόσβαλε και τη χτύπησα» λέει ο 43χρονος Σύρος που σκότωσε την 61χρονη σύντροφό του, κράτησε το πτώμα σπίτι του για ένα βράδυ

Ο άνδρας ομολόγησε ότι σκότωσε τη γυναίκα με σφυρί και κατόπιν πέταξε τη σορό της σε πηγάδι στο χωράφι της - Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας οι οικονομικές διαφορές του ζευγαριού

σφυρί στο κεφάλι πηγάδι.



Οι λεπτομέρειες της ομολογίας παρουσιάστηκαν σήμερα, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την οκταήμερη προφυλάκιση του 43χρονου, που αντιμετωπίζει πλέον το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.



Τη χτύπησε επειδή τον πρόσβαλε

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ανακριτής της υπόθεσης, ο 43χρονος παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη γυναίκα μέσα στην κατοικία του στη



Μετά το έγκλημα, σύμφωνα με την ομολογία του, δεν απομάκρυνε αμέσως τη σορό. Την κράτησε στην κατοικία του μέχρι την επόμενη ημέρα, οπότε την τοποθέτησε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Σαϊττά, στην ορεινή Λεμεσό.





Ο 43χρονος ανέφερε επίσης ότι είχε πετάξει το σφυρί σε ξύλινη πέργκολα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το σφυρί, το οποίο περιλαμβάνεται στα τεκμήρια που εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε στη



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Υπέδειξε το πηγάδι στους αστυνομικούς

Η ομολογία δόθηκε χθες, κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων και ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έρευνες στην κατοικία του υπόπτου. Ο 43χρονος οδήγησε στη συνέχεια τους ανακριτές στο χωράφι της Όλγας Βασιλίεβα και υπέδειξε το σημείο όπου είχε πετάξει τη σορό. Στην περιοχή έσπευσαν μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού και της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανέσυραν το πτώμα.



Ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, που διενήργησε αυτοψία, διαπίστωσε ότι η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης και έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Η νεκροτομή έχει προγραμματιστεί για σήμερα, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου.



Μεστο κεφάλι σκότωσε την 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα ο 43χρονος Σύρος, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα στους ανακριτές της κυπριακής Αστυνομίας. Όπως ανέφερε, θύμωσε επειδή η γυναίκα τον πρόσβαλε και άρχισε να τη χτυπά. Ακολούθως άφησε το πτώμα μέσα στο σπίτι του για ένα ολόκληρο βράδυ και την επόμενη ημέρα το μετέφερε σε χωράφι της 61χρονης, όπου το πέταξε σεΟι λεπτομέρειες της ομολογίας παρουσιάστηκαν σήμερα, ενώπιον του, το οποίο διέταξε την οκταήμερη προφυλάκιση του 43χρονου, που αντιμετωπίζει πλέον το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ανακριτής της υπόθεσης, ο 43χρονος παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη γυναίκα μέσα στην κατοικία του στη Λεμεσό , χρησιμοποιώντας σφυρί με το οποίο της κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι εξοργίστηκε από προσβλητική συμπεριφορά της 61χρονης. Πρόκειται για τον δικό του ισχυρισμό, ενώ οι ανακριτές συνεχίζουν να εξετάζουν τις πραγματικές συνθήκες και τα πιθανά κίνητρα της δολοφονίας.Μετά το έγκλημα, σύμφωνα με την ομολογία του, δεν απομάκρυνε αμέσως τη σορό. Την κράτησε στην κατοικία του μέχρι την επόμενη ημέρα, οπότε την τοποθέτησε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Σαϊττά, στην ορεινή Λεμεσό.Εκεί πήγε σε χωράφι που ανήκε στην ίδια τη γυναίκα και πέταξε το πτώμα μέσα σε πηγάδι, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.Ο 43χρονος ανέφερε επίσης ότι είχε πετάξει το σφυρί σε ξύλινη πέργκολα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το σφυρί, το οποίο περιλαμβάνεται στα τεκμήρια που εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία Η ομολογία δόθηκε χθες, κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων και ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έρευνες στην κατοικία του υπόπτου. Ο 43χρονος οδήγησε στη συνέχεια τους ανακριτές στο χωράφι της Όλγας Βασιλίεβα και υπέδειξε το σημείο όπου είχε πετάξει τη σορό. Στην περιοχή έσπευσαν μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού και της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανέσυραν το πτώμα.Ο ιατροδικαστής, που διενήργησε αυτοψία, διαπίστωσε ότι η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης και έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Η νεκροτομή έχει προγραμματιστεί για σήμερα, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου.

Οι απαιτήσεις για €70.000 και το ψεύτικο περιδέραιο

Παρά τον ισχυρισμό του υπόπτου ότι σκότωσε τη γυναίκα επειδή τον πρόσβαλε, οι ανακριτές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου. Ο 43χρονος διατηρούσε τους τελευταίους μήνες ερωτική σχέση με την 61χρονη, η οποία φέρεται να είχε σημαντική οικονομική επιφάνεια.



Σύμφωνα με μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, ο ύποπτος είχε ζητήσει από τη γυναίκα ποσό που έφθανε τις €70.000, υποστηρίζοντας ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και όφειλε να καταβάλει μεγάλη αποζημίωση.



Από τους αστυνομικούς ελέγχους δεν προέκυψε καταγεγραμμένο τροχαίο που να επιβεβαιώνει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Κατά την αρχική ανάκρισή του, ο 43χρονος είχε παραδεχθεί ότι επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα από την Όλγα, ενώ είχε παρουσιάσει ως πολύτιμο ένα περιδέραιο που της είχε χαρίσει.



Το κόσμημα, το οποίο υποτίθεται ότι άξιζε περίπου €10.000, ήταν ψεύτικο, όπως και το πιστοποιητικό γνησιότητας που το συνόδευε. Οι ανακριτές εξετάζουν επίσης τραπεζικές αναλήψεις που φέρεται να πραγματοποίησε η γυναίκα πριν από την εξαφάνισή της, ώστε να διαπιστωθεί αν είχαν οποιαδήποτε σχέση με τις οικονομικές απαιτήσεις του υπόπτου.



Ο σκύλος και η φωτογραφία που οδήγησαν στην αποκάλυψη

Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισαν ο δικηγόρος και φίλος της 61χρονης, Πάμπος Ιωάννου, καθώς και ο γιος της, ο οποίος διαμένει στη Ρωσία. Η ανησυχία ξεκίνησε όταν γείτονες διαπίστωσαν ότι ο σκύλος της γυναίκας γάβγιζε συνεχώς, ενώ η ίδια δεν έδινε σημεία ζωής. Το ζώο εντοπίστηκε υποσιτισμένο μέσα στο διαμέρισμά της.



Ο δικηγόρος επικοινώνησε με τον γιο της, ο οποίος του έστειλε φωτογραφία του 43χρονου μαζί με τον σκύλο της μητέρας του. Η φωτογραφία παραδόθηκε στην Αστυνομία και βοήθησε τους ανακριτές να ταυτοποιήσουν τον άνδρα με τον οποίο η Όλγα διατηρούσε σχέση.



Η εξαφάνιση καταγγέλθηκε επισήμως στις 28 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν μαρτυρία για γυναικεία κραυγή που είχε ακουστεί από την κατοικία του 43χρονου, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραφε ύποπτες κινήσεις οχήματος.



Ετοιμαζόταν να φύγει για τη Βηρυτό

Ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ενώ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τη Βηρυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, είχε αγοράσει τα αεροπορικά εισιτήρια τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Οκτωβρίου, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήθελε να ταξιδέψει επειγόντως λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας προσώπου του στενού του περιβάλλοντος. Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της 61χρονης, ισχυριζόμενος ότι την είχε αφήσει κοντά στο αυτοκίνητό της και εκείνη επρόκειτο να επισκεφθεί φίλη της στα κατεχόμενα.



Οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια οδήγησαν στην ομολογία του.



Οι έρευνες του ΤΑΕ (Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων) Λεμεσού συνεχίζονται, με τους ανακριτές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν την ακριβή χρονική ακολουθία του εγκλήματος, να διαπιστώσουν το κίνητρο και να ολοκληρώσουν τις επιστημονικές εξετάσεις των τεκμηρίων.