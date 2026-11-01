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Σοκαριστική υπόθεση στην Κύπρο: 43χρονος Σύρος εξαπατούσε για χρήματα την 61χρονη σύντροφό του, τη σκότωσε και την πέταξε σε πηγάδι
Σοκαριστική υπόθεση στην Κύπρο: 43χρονος Σύρος εξαπατούσε για χρήματα την 61χρονη σύντροφό του, τη σκότωσε και την πέταξε σε πηγάδι
Της ζητούσε χιλιάδες ευρώ με ψεύτικη ιστορία για τροχαίο και της είχε χαρίσει πλαστό κόσμημα αξίας δήθεν 10.000 ευρώ - Ομολόγησε το έγκλημα ενώ ετοιμαζόταν να φύγει για τον Λίβανο
Το επίμονο γάβγισμα ενός σκύλου, μια φωτογραφία και οι πληροφορίες που έδωσε ο γιος της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα βοήθησαν την κυπριακή Αστυνομία να εξιχνιάσει μια δολοφονία στη Λεμεσό, με βασικό ύποπτο τον 43χρονο Σύρο σύντροφο του θύματος. Ο άνδρας παραδέχθηκε στους ανακριτές ότι σκότωσε τη γυναίκα και τους οδήγησε σε πηγάδι στην ορεινή περιοχή του Σαϊττά, όπου εντοπίστηκε η σορός της χθες το βράδυ.
Οι πρώτες ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν τραύμα στο κεφάλι, το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε από χτύπημα με αμβλύ αντικείμενο. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και τη νεκροτομή.
Το πηγάδι βρίσκεται σε χωράφι που ανήκε στην ίδια την 61χρονη, στοιχείο που οδηγεί τους ανακριτές στην εκτίμηση ότι ο ύποπτος γνώριζε καλά την περιοχή και επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο για να αποκρύψει τη σορό.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισε ο δικηγόρος και στενός φίλος της 61χρονης, Πάμπος Ιωάννου, ο οποίος περιέγραψε στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» πώς άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτες υποψίες. Γείτονες είχαν ανησυχήσει επειδή ο σκύλος της Όλγας γάβγιζε συνεχώς μέσα στο διαμέρισμά της στη Λεμεσό, χωρίς η ιδιοκτήτριά του να εμφανίζεται.
Ο δικηγόρος γνώριζε ότι η 61χρονη ήταν ιδιαίτερα δεμένη με το ζώο και δεν το εγκατέλειπε ποτέ χωρίς φροντίδα. Όταν μετέβη στο διαμέρισμα μαζί με αστυνομικούς, στις 23 Οκτωβρίου, ο σκύλος εντοπίστηκε υποσιτισμένος.
Ακολούθησε επικοινωνία με τον γιο της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στη Ρωσία. Ο γιος γνώριζε ότι η μητέρα του διατηρούσε σχέση με έναν νεότερο άνδρα, αλλά δεν είχε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Είχε όμως κάτι που αποδείχθηκε σημαντικό για την έρευνα. Μια φωτογραφία στην οποία ο 43χρονος εμφανιζόταν μαζί με τον σκύλο της μητέρας του.
Η φωτογραφία παραδόθηκε στην Αστυνομία και αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν στον εντοπισμό του Σύρου.
Η επίσημη καταγγελία εξαφάνισης υποβλήθηκε στις 28 Οκτωβρίου, ενώ από τις αστυνομικές εξετάσεις προέκυψε ότι η γυναίκα δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν από τις 21 Οκτωβρίου.
Οι ανακριτές διερευνούν ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας τις οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην 61χρονη και τον 43χρονο.
Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν κατά τη δικαστική διαδικασία, ο ύποπτος είχε αναπτύξει ερωτική σχέση με τη γυναίκα περίπου πέντε μήνες πριν από την εξαφάνισή της.
Οι πρώτες ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν τραύμα στο κεφάλι, το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε από χτύπημα με αμβλύ αντικείμενο. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και τη νεκροτομή.
Το πηγάδι βρίσκεται σε χωράφι που ανήκε στην ίδια την 61χρονη, στοιχείο που οδηγεί τους ανακριτές στην εκτίμηση ότι ο ύποπτος γνώριζε καλά την περιοχή και επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο για να αποκρύψει τη σορό.
Ο σκύλος που κινητοποίησε τον δικηγόρο
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισε ο δικηγόρος και στενός φίλος της 61χρονης, Πάμπος Ιωάννου, ο οποίος περιέγραψε στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» πώς άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτες υποψίες. Γείτονες είχαν ανησυχήσει επειδή ο σκύλος της Όλγας γάβγιζε συνεχώς μέσα στο διαμέρισμά της στη Λεμεσό, χωρίς η ιδιοκτήτριά του να εμφανίζεται.
Ο δικηγόρος γνώριζε ότι η 61χρονη ήταν ιδιαίτερα δεμένη με το ζώο και δεν το εγκατέλειπε ποτέ χωρίς φροντίδα. Όταν μετέβη στο διαμέρισμα μαζί με αστυνομικούς, στις 23 Οκτωβρίου, ο σκύλος εντοπίστηκε υποσιτισμένος.
Ακολούθησε επικοινωνία με τον γιο της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στη Ρωσία. Ο γιος γνώριζε ότι η μητέρα του διατηρούσε σχέση με έναν νεότερο άνδρα, αλλά δεν είχε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Είχε όμως κάτι που αποδείχθηκε σημαντικό για την έρευνα. Μια φωτογραφία στην οποία ο 43χρονος εμφανιζόταν μαζί με τον σκύλο της μητέρας του.
Η φωτογραφία παραδόθηκε στην Αστυνομία και αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που βοήθησαν στον εντοπισμό του Σύρου.
Η επίσημη καταγγελία εξαφάνισης υποβλήθηκε στις 28 Οκτωβρίου, ενώ από τις αστυνομικές εξετάσεις προέκυψε ότι η γυναίκα δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν από τις 21 Οκτωβρίου.
Το τροχαίο, τα χρήματα και το ψεύτικο κόσμημα
Οι ανακριτές διερευνούν ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας τις οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην 61χρονη και τον 43χρονο.
Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν κατά τη δικαστική διαδικασία, ο ύποπτος είχε αναπτύξει ερωτική σχέση με τη γυναίκα περίπου πέντε μήνες πριν από την εξαφάνισή της.
Ο ίδιος παραδέχθηκε στην αρχική ανάκρισή του ότι είχε χρησιμοποιήσει μια ιστορία για τροχαίο ατύχημα προκειμένου να της αποσπάσει χρήματα.
Σύμφωνα με μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, ο άνδρας είχε ισχυριστεί ότι χρειαζόταν ποσό που έφτανε τις €60.000 έως €70.000 για αποζημίωση άλλου οδηγού. Στη δική του κατάθεση ανέφερε ότι ζητούσε από τη γυναίκα €15.000 έως €20.000, παραδεχόμενος ότι της είχε πει ψέματα με σκοπό να την εκμεταλλευτεί οικονομικά. Ακόμη πιο αποκαλυπτική ήταν η αναφορά του σε περιδέραιο που της είχε χαρίσει, παρουσιάζοντάς το ως κόσμημα αξίας περίπου €10.000.
Όπως παραδέχθηκε, το περιδέραιο ήταν ψεύτικο και συνοδευόταν από πλαστό πιστοποιητικό γνησιότητας. Όταν η 61χρονη αρνήθηκε να του δώσει χρήματα, του πρότεινε να πουλήσει το κόσμημα.
Μαρτυρία που εξασφάλισαν οι ανακριτές αναφέρει ότι ο 43χρονος είχε θυμώσει με την άρνησή της, καθώς γνώριζε ότι η γυναίκα διέθετε σημαντική οικονομική επιφάνεια.
Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει πληροφορίες για αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της 61χρονης πριν από τις 21 Οκτωβρίου. Ερευνάται εάν τα χρήματα συνδέονται με τις απαιτήσεις του υπόπτου ή με άλλες συναλλαγές.
Σημαντικές είναι και οι μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν για τις τελευταίες κινήσεις της 61χρονης. Γείτονας του 43χρονου ανέφερε ότι άκουσε κραυγή, ενώ άλλες πληροφορίες αφορούν εικόνες από κάμερα ασφαλείας, στις οποίες καταγράφεται όχημα να σταθμεύει με το πίσω μέρος προς την είσοδο του σπιτιού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, πρόσωπο φαίνεται να ανοίγει τον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου και να τοποθετεί κάτι στο εσωτερικό του. Το συγκεκριμένο υλικό εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέεται με τη μεταφορά της σορού.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η κατοικία και το αυτοκίνητο του 43χρονου, καθώς και οι κινήσεις του κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν της εξαφάνισης.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι αποφάσισε να ταξιδέψει επειγόντως λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας προσώπου του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε το Σάββατο την εξαήμερη προσωρινή προφυλάκιση του. Αργότερα κατά την ανάκριση, ο 43χρονος παραδέχθηκε στους ανακριτές τη δολοφονία και υπέδειξε το πηγάδι όπου είχε πετάξει το πτώμα.
Σήμερα, αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της διερεύνησης του αδικήματος του φόνου εκ προμελέτης.
Οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθεί ο ακριβής χρόνος και ο τρόπος τέλεσης του εγκλήματος, καθώς και το εάν ο θάνατος της 61χρονης συνδέεται με τις οικονομικές απαιτήσεις που είχε προβάλει ο 43χρονος.
Ο γιος της Όλγας αναμένεται να μεταβεί στην Κύπρο προκειμένου να καταθέσει στους ανακριτές όσα γνωρίζει για τη σχέση της μητέρας του με τον ύποπτο και τις τελευταίες επικοινωνίες τους.
Σύμφωνα με μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, ο άνδρας είχε ισχυριστεί ότι χρειαζόταν ποσό που έφτανε τις €60.000 έως €70.000 για αποζημίωση άλλου οδηγού. Στη δική του κατάθεση ανέφερε ότι ζητούσε από τη γυναίκα €15.000 έως €20.000, παραδεχόμενος ότι της είχε πει ψέματα με σκοπό να την εκμεταλλευτεί οικονομικά. Ακόμη πιο αποκαλυπτική ήταν η αναφορά του σε περιδέραιο που της είχε χαρίσει, παρουσιάζοντάς το ως κόσμημα αξίας περίπου €10.000.
Όπως παραδέχθηκε, το περιδέραιο ήταν ψεύτικο και συνοδευόταν από πλαστό πιστοποιητικό γνησιότητας. Όταν η 61χρονη αρνήθηκε να του δώσει χρήματα, του πρότεινε να πουλήσει το κόσμημα.
Μαρτυρία που εξασφάλισαν οι ανακριτές αναφέρει ότι ο 43χρονος είχε θυμώσει με την άρνησή της, καθώς γνώριζε ότι η γυναίκα διέθετε σημαντική οικονομική επιφάνεια.
Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει πληροφορίες για αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της 61χρονης πριν από τις 21 Οκτωβρίου. Ερευνάται εάν τα χρήματα συνδέονται με τις απαιτήσεις του υπόπτου ή με άλλες συναλλαγές.
Η κραυγή και το αυτοκίνητο
Σημαντικές είναι και οι μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν για τις τελευταίες κινήσεις της 61χρονης. Γείτονας του 43χρονου ανέφερε ότι άκουσε κραυγή, ενώ άλλες πληροφορίες αφορούν εικόνες από κάμερα ασφαλείας, στις οποίες καταγράφεται όχημα να σταθμεύει με το πίσω μέρος προς την είσοδο του σπιτιού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, πρόσωπο φαίνεται να ανοίγει τον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου και να τοποθετεί κάτι στο εσωτερικό του. Το συγκεκριμένο υλικό εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέεται με τη μεταφορά της σορού.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η κατοικία και το αυτοκίνητο του 43χρονου, καθώς και οι κινήσεις του κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν της εξαφάνισης.
Το εισιτήριο για τη ΒηρυτόΟ 43χρονος Σύρος εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στη Βηρυτό. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την αστυνομική μαρτυρία, είχε αγοράσει το αεροπορικό εισιτήριο τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Οκτωβρίου, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης της Όλγας Βασίλεβα.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι αποφάσισε να ταξιδέψει επειγόντως λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας προσώπου του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε το Σάββατο την εξαήμερη προσωρινή προφυλάκιση του. Αργότερα κατά την ανάκριση, ο 43χρονος παραδέχθηκε στους ανακριτές τη δολοφονία και υπέδειξε το πηγάδι όπου είχε πετάξει το πτώμα.
Σήμερα, αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της διερεύνησης του αδικήματος του φόνου εκ προμελέτης.
Οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθεί ο ακριβής χρόνος και ο τρόπος τέλεσης του εγκλήματος, καθώς και το εάν ο θάνατος της 61χρονης συνδέεται με τις οικονομικές απαιτήσεις που είχε προβάλει ο 43χρονος.
Ο γιος της Όλγας αναμένεται να μεταβεί στην Κύπρο προκειμένου να καταθέσει στους ανακριτές όσα γνωρίζει για τη σχέση της μητέρας του με τον ύποπτο και τις τελευταίες επικοινωνίες τους.
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