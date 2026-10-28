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Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό Πιερίας
Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό Πιερίας
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 17:30 το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό Πιερίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στη σκέπη του κτιρίου.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στη σκέπη του κτιρίου.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.
UPD:
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