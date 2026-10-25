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Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που κυκλοφορούσε με πιστόλι με σιγαστήρα και μαχαίρι
Συνελήφθη 19χρονος στα Άνω Λιόσια που κυκλοφορούσε με πιστόλι με σιγαστήρα και μαχαίρι
Ο νεαρός εντοπίστηκε σε στάση λεωφορείου
Στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος κυκλοφορούσε έχοντας μέσα στο σακίδιό του πιστόλι με σιγαστήρα, 12 φυσίγγια και μαχαίρι, προχώρησαν αστυνομικοί στα Άνω Λιόσια. Ο νεαρός εντοπίστηκε σε στάση λεωφορείου το απόγευμα του Σαββάτου (24/10), κατά τη διάρκεια ελέγχων στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «Αριάδνη» της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 19χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κρίθηκε ύποπτος από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολίες σε λεωφορεία της Δυτικής Αττικής. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οπλισμό που μετέφερε και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Μετά τη σύλληψή του, ο 19χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 19χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κρίθηκε ύποπτος από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολίες σε λεωφορεία της Δυτικής Αττικής. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οπλισμό που μετέφερε και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Μετά τη σύλληψή του, ο 19χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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