Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στη Γκράβα, λέει ο Δήμος Αθηναίων - Κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής το σχολικό συγκρότημα
ΕΛΛΑΔΑ
Γκράβα Δήμος Αθηναίων Διαρροή αερίου

Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στη Γκράβα, λέει ο Δήμος Αθηναίων - Κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής το σχολικό συγκρότημα

«Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», σημειώνει η δημοτική αρχή

Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στη Γκράβα, λέει ο Δήμος Αθηναίων - Κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής το σχολικό συγκρότημα
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Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστη η προέλευση της οσμής αερίου που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής και ο δεύτερος έλεγχος, χωρίς να εντοπιστεί διαρροή, ενώ καλεί τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων:

«Ο Δήμος Αθηναίων, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προχώρησε, όπως όφειλε, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος από πλευράς μας. Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή.

Θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις.

Καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής.

Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση».
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