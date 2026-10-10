Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος με κλεμμένη καραμπίνα και κάνναβη στο σπίτι του
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος με κλεμμένη καραμπίνα και κάνναβη στο σπίτι του
Το κυνηγετικό όπλο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο το 2023 – Σχηματίστηκε δικογραφία για όπλα, ναρκωτικά και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Ένας 57χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε οικισμό της Θεσσαλονίκης, μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, να κατέχει μια κλεμμένη κυνηγετική καραμπίνα και ποσότητα κάνναβης.
Ειδικότερα, στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετική καραμπίνα, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί ως κλεμμένη το 2023. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μικροδέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων.
Η ποσότητα κάνναβης θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εξέταση, ενώ η καραμπίνα θα αποσταλεί για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Ειδικότερα, στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετική καραμπίνα, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί ως κλεμμένη το 2023. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μικροδέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων.
Η ποσότητα κάνναβης θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εξέταση, ενώ η καραμπίνα θα αποσταλεί για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
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