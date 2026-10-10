Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου
ΕΛΛΑΔΑ
Κρουαζιερόπλοιο Ζάκυνθος Κατάκολο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή

Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

Η γυναίκα, η οποία είχε τις αισθήσεις της κατά την περισυλλογή της, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατακόλου

Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου
Μηνάς Τσαμόπουλος
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Με τον εντοπισμό της 44χρονης ζωντανής στη θάλασσα ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης που είχε ξεκινήσει την Παρασκευή, μετά την πτώση της από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου. Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της όταν την περισυνέλεξε το ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, την αλλοδαπή εντόπισε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας, σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Ακολούθησε η περισυλλογή της από το ναυαγοσωστικό και η μεταφορά της στο λιμάνι του Κατακόλου.

Ο συναγερμός είχε σημάνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όταν αναφέρθηκε ότι η 44χρονη είχε πέσει στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχαμών. Η αρχική αναφορά τοποθετούσε το περιστατικό σε θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του νησιού.

Τον συντονισμό των ερευνών ανέλαβε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Μηνάς Τσαμόπουλος
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