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44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Κρουαζιερόπλοιο

44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της

Η γυναίκα αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου – Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά μέσα και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας

44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της
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Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 44χρονης η οποία αγνοείται μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, ανοιχτά της Ζακύνθου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, με τις έρευνες να πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της 44χρονης συνεχίζονται.
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