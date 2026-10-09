Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Συνελήφθη 56χρονος με 36 κιλά λαθραία καπνικά προϊόντα και είδη ρουχισμού στην Ομόνοια
Συνελήφθη 56χρονος με 36 κιλά λαθραία καπνικά προϊόντα και είδη ρουχισμού στην Ομόνοια
Η έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας οδήγησε στον εντοπισμό 253 λαθραίων καπνικών προϊόντων
Πάνω από 36 κιλά λαθραίων καπνικών προϊόντων, καθώς και πλήθος ειδών ρουχισμού, εντόπισαν αστυνομικοί σε κτίριο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου συνελήφθη ένας 54χρονος αλλοδαπός.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, μετά από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 54χρονου 253 λαθραία καπνικά προϊόντα, συνολικού βάρους άνω των 36 κιλών.
Παράλληλα, κατασχέθηκε πλήθος ειδών ρουχισμού, μεταξύ των οποίων υποδήματα, πουκάμισα και παντόφλες.
Ο 54χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, μετά από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 54χρονου 253 λαθραία καπνικά προϊόντα, συνολικού βάρους άνω των 36 κιλών.
Παράλληλα, κατασχέθηκε πλήθος ειδών ρουχισμού, μεταξύ των οποίων υποδήματα, πουκάμισα και παντόφλες.
Ο 54χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα