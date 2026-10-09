«Η κόρη μου έκλαιγε, της είπε να γυρίσει στη χώρα της»: Τι καταγγέλλει η μητέρα της 13χρονης από την Κένυα για την καθηγήτρια στο Ηράκλειο
«Η κόρη μου έκλαιγε, της είπε να γυρίσει στη χώρα της»: Τι καταγγέλλει η μητέρα της 13χρονης από την Κένυα για την καθηγήτρια στο Ηράκλειο
Έντονες αντιδράσεις στη σχολική κοινότητα - «Την έβαλε να μαζεύει πατατάκια από το πάτωμα, έγραφε στα τετράδιά της ψέματα ότι δεν διαβάζει», σημειώνει η μητέρα της ανήλικης
«Της κόβει τα όνειρα, δέχθηκε ρατσιστική επίθεση», καταγγέλλει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας από την Κένυα, περιγράφοντας όσα φέρεται να συνέβησαν σε βάρος της κόρης της από καθηγήτρια στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής.
Η υπόθεση, που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας, αφορά καταγγελία για ρατσιστική συμπεριφορά εκπαιδευτικού απέναντι στην ανήλικη, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το περιστατικό επηρέασε σοβαρά την ψυχολογία του παιδιού.
Και συνέχισε: «Το παιδί έκλαιγε. Με πήρε τηλέφωνο με κλάματα και μου είπε: “Μαμά, η καθηγήτρια μου μίλησε άσχημα. Μου είπε ότι δεν είμαι από εδώ και ότι πρέπει να πάω πίσω στη χώρα μου”. Το παιδί μου ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά από όλα όσα έγιναν στο σχολείο. Στη συνέχεια, η καθηγήτρια πήρε το τετράδιό της και έγραψε ότι δεν κάνει τα μαθήματά της και δεν διαβάζει. Αυτό είναι ψέμα».
«Η κόρη μου δέχθηκε ρατσιστική επίθεση. Της κόβει τα όνειρα», κατέληξε η μητέρα του 13χρονου κοριτσιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, αποφασίστηκε η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε λύκειο της Μεταμόρφωσης, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.
Η υπόθεση, που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας, αφορά καταγγελία για ρατσιστική συμπεριφορά εκπαιδευτικού απέναντι στην ανήλικη, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το περιστατικό επηρέασε σοβαρά την ψυχολογία του παιδιού.
«Να πας στη χώρα σου»«Υπήρχαν κάποια πατατάκια στο πάτωμα, τα οποία δεν είχε πετάξει η κόρη μου. Η καθηγήτρια της είπε: Έλα να μαζέψεις τα πατατάκια από κάτω. Και η κόρη μου πήγε να τα μαζέψει. Στη συνέχεια, βγήκε έξω για να πάει στην τουαλέτα και η καθηγήτρια της έκλεισε τον δρόμο και της είπε ότι δεν μπορεί να μπει ξανά μέσα, ότι έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και της είπε: Να πας πίσω στη χώρα σου», ανέφερε αρχικά η μητέρα του κοριτσιού μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha.
Και συνέχισε: «Το παιδί έκλαιγε. Με πήρε τηλέφωνο με κλάματα και μου είπε: “Μαμά, η καθηγήτρια μου μίλησε άσχημα. Μου είπε ότι δεν είμαι από εδώ και ότι πρέπει να πάω πίσω στη χώρα μου”. Το παιδί μου ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά από όλα όσα έγιναν στο σχολείο. Στη συνέχεια, η καθηγήτρια πήρε το τετράδιό της και έγραψε ότι δεν κάνει τα μαθήματά της και δεν διαβάζει. Αυτό είναι ψέμα».
«Η κόρη μου δέχθηκε ρατσιστική επίθεση. Της κόβει τα όνειρα», κατέληξε η μητέρα του 13χρονου κοριτσιού.
Κατάληψη στο σχολείο, μετακινείται σε άλλο σχολείο η καθηγήτριαΥπενθυμίζεται ότι η καταγγελία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη σχολική κοινότητα, με τους μαθητές του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής να προχωρούν χθες, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, αποφασίστηκε η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε λύκειο της Μεταμόρφωσης, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.
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