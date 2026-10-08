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Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Ομόνοια και Μεταξουργείο, χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένο κτίριο ως «καβάτζα»
Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Ομόνοια και Μεταξουργείο, χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένο κτίριο ως «καβάτζα»
Οι συλλήψεις έγιναν μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις
Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Ομόνοια και Μεταξουργείο, στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων αστυνομικών. Ενδεικτικό της θρασύτητας της εγκληματικής δράσης αποτελεί το γεγονός ότι ένας εκ των κατηγορουμένων χρησιμοποιούσε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου ως «καβάτζα».
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βραδινές ώρες της 6 και της 8 Οκτωβρίου, σε Ομόνοια και Μεταξουργείο, 2 αλλοδαπούς, ηλικίας 45 και 25 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Όλα ξεκίνησαν μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις αστυνομικές Αρχές, αναφορικά με δύο άνδρες που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήρια εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου και δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια αντίστοιχα, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Στην πρώτη περίπτωση, ειδική ομάδα αστυνομικών της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, τις βραδινές ώρες της 6-10, έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση το εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου και συνέλαβαν τον 25χρονο αλλοδαπό διακινητή ναρκωτικών ουσιών.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντός του κτιρίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, επιμελώς κρυμμένα σε ηχείο του 25χρονου:
-122- γραμμ. ηρωίνης,
-7- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
πλήθος νάιλον συσκευασιών και
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Στη δεύτερη περίπτωση, βραδινές ώρες της 7-10-2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων στην περιοχή της Ομόνοιας, έκριναν ύποπτη την κίνηση 45χρονου αλλοδαπού ο οποίος κινούνταν πεζός, και τον κάλεσαν σε έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, νάιλον συσκευασία κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, έτοιμη προς διακίνηση.
Σε περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε ο 45χρονος και το χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:
-58- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βραδινές ώρες της 6 και της 8 Οκτωβρίου, σε Ομόνοια και Μεταξουργείο, 2 αλλοδαπούς, ηλικίας 45 και 25 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Όλα ξεκίνησαν μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις αστυνομικές Αρχές, αναφορικά με δύο άνδρες που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήρια εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου και δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια αντίστοιχα, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Στην πρώτη περίπτωση, ειδική ομάδα αστυνομικών της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, τις βραδινές ώρες της 6-10, έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση το εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου και συνέλαβαν τον 25χρονο αλλοδαπό διακινητή ναρκωτικών ουσιών.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντός του κτιρίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, επιμελώς κρυμμένα σε ηχείο του 25χρονου:
-122- γραμμ. ηρωίνης,
-7- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
πλήθος νάιλον συσκευασιών και
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Στη δεύτερη περίπτωση, βραδινές ώρες της 7-10-2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων στην περιοχή της Ομόνοιας, έκριναν ύποπτη την κίνηση 45χρονου αλλοδαπού ο οποίος κινούνταν πεζός, και τον κάλεσαν σε έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, νάιλον συσκευασία κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, έτοιμη προς διακίνηση.
Σε περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε ο 45χρονος και το χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:
-58- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
-11- γραμμ. κάνναβης,
-3- γραμμ. ηρωίνης και
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
-3- γραμμ. ηρωίνης και
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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