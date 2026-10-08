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Η Μεγάλη Πρέσπα στον δρόμο για μια θέση στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Η Μεγάλη Πρέσπα στον δρόμο για μια θέση στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Ελλάδα, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία προωθούν για πρώτη φορά κοινή υποψηφιότητα – Την Παρασκευή συναντώνται στις Πρέσπες οι υπουργοί Πολιτισμού των τριών χωρών για να συντονίσουν τα επόμενα βήματα
Η Μεγάλη Πρέσπα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας για ένταξή της στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Ελλάδα, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να προωθήσουν από κοινού την υποψηφιότητά της.
Αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στον Λαιμό Πρεσπών, θα συναντηθούν οι υπουργοί Πολιτισμού των τριών χωρών, Λίνα Μενδώνη από την Ελλάδα, Μπλόντι Γκότζια από την Αλβανία και Σεντάτ Σουλεϊμανί από τη Βόρεια Μακεδονία, παρουσία του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια, Μιχάλη Ρόκα προκειμένου να συντονίσουν τα επόμενα βήματα για την κοινή υποψηφιότητα.
Να υπενθυμίσουμε ότι η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει από την ελληνική πλευρά, που είχε εντάξει τις Πρέσπες στην ενδεικτική λίστα της UNESCO στις 16 Ιανουαρίου 2014, προτείνοντας ένα «μικτό μνημείο» φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η νέα όμως πρωτοβουλία είναι διαφορετική, αφού για πρώτη φορά η υποψηφιότητα προωθείται από κοινού από τις τρεις χώρες που μοιράζονται την λίμνη.
Ο δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου, τονίζει ότι «η τοπική κοινωνία είναι έτοιμη να στηρίξει την προσπάθεια, αφού συνεργαζόμαστε χρόνια τώρα για την προστασία της και υλοποιούμε κοινά προγράμματα».
Σημειώνεται ότι η συνεργασία για την Πρέσπα δεν είναι κάτι καινούριο καθώς όλα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2000 με την κοινή διακήρυξη των πρωθυπουργών Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας που έθετε τις βάσεις για την ίδρυση του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.
Η Μεγάλη Πρέσπα είναι ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας που προστατεύεται ήδη από τη Σύμβαση Ραμσάρ και το δίκτυο Natura, ενώ διαθέτει σημαντικά Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία πέριξ της λίμνης στα γεωγραφικά όρια και των τριών χωρών.
Αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στον Λαιμό Πρεσπών, θα συναντηθούν οι υπουργοί Πολιτισμού των τριών χωρών, Λίνα Μενδώνη από την Ελλάδα, Μπλόντι Γκότζια από την Αλβανία και Σεντάτ Σουλεϊμανί από τη Βόρεια Μακεδονία, παρουσία του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια, Μιχάλη Ρόκα προκειμένου να συντονίσουν τα επόμενα βήματα για την κοινή υποψηφιότητα.
Να υπενθυμίσουμε ότι η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει από την ελληνική πλευρά, που είχε εντάξει τις Πρέσπες στην ενδεικτική λίστα της UNESCO στις 16 Ιανουαρίου 2014, προτείνοντας ένα «μικτό μνημείο» φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η νέα όμως πρωτοβουλία είναι διαφορετική, αφού για πρώτη φορά η υποψηφιότητα προωθείται από κοινού από τις τρεις χώρες που μοιράζονται την λίμνη.
Ο δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου, τονίζει ότι «η τοπική κοινωνία είναι έτοιμη να στηρίξει την προσπάθεια, αφού συνεργαζόμαστε χρόνια τώρα για την προστασία της και υλοποιούμε κοινά προγράμματα».
Σημειώνεται ότι η συνεργασία για την Πρέσπα δεν είναι κάτι καινούριο καθώς όλα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2000 με την κοινή διακήρυξη των πρωθυπουργών Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας που έθετε τις βάσεις για την ίδρυση του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.
Η Μεγάλη Πρέσπα είναι ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας που προστατεύεται ήδη από τη Σύμβαση Ραμσάρ και το δίκτυο Natura, ενώ διαθέτει σημαντικά Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία πέριξ της λίμνης στα γεωγραφικά όρια και των τριών χωρών.
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