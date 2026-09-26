Ελλάδα: Χάνουν τα αυτοκίνητά τους χιλιάδες ιδιοκτήτες - Ποιους αφορά;

Οι δήμοι εντείνουν το τελευταίο διάστημα τις επιχειρήσεις για την απομάκρυνση αυτοκινήτων που παραμένουν επί εβδομάδες ή μήνες στις ίδιες θέσεις, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο και δημιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα καθαριότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας.

Χαρακτηριστικό είναι το πλέον πρόσφατο παράδειγμα του Δήμου Ζωγράφου, όπου στις 15 Σεπτεμβρίου απομακρύνθηκαν με γερανό δέκα εγκαταλελειμμένα οχήματα από διαφορετικά σημεία της...





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